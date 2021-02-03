АКИТ требует подвести соцсети, поисковики и мессенджеры под антимонопольные законы

АКИТ (объединяет Wildberries, Ozon, Avito и других) просит ФАС вернуть под действие будущего пятого антимонопольного пакета поисковые системы, социальные сети и мессенджеры, которые формально не имеют платежного функционала, сообщает «Ъ» со ссылкой на копию письма, отправленного на имя главы ведомства Максима Шаскольского. Эти сервисы, настаивают в АКИТ, могут влиять на выбор пользователей при покупках в интернете и уже развивают свои торговые каналы.

В текущей редакции проект ФАС фактически ограничивает регулирование маркетплейсами и агрегаторами услуг, говорится в письме АКИТ. Для них вводятся те же критерии признания доминирующим игроком, которые действуют для офлайн-ритейла — то есть доля на рынке в субъекте федерации более 35% или годовая выручка более 400 млн руб. Если ФАС признает, что компания злоупотребляет положением на рынке, ей грозит штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Но в АКИТ считают, что гораздо больше злоупотреблений возникает на таких площадках, как Google, Facebook и их российских аналогах. Исходно они подпадали под действие пятого пакета, но в очередной редакции их исключили, подчеркивает президент АКИТ Артем Соколов. Поисковики могут влиять на то, какую площадку для покупок выберет пользователь, а соцсети и мессенджеры развивают свои торговые каналы, уточняет он.

Предпочтительным вариантом в АКИТ считают полный отказ от антимонопольного регулирования онлайн-ритейла. «Но если оно все же будет, необходимо включить соцсети, мессенджеры и поисковики»,— настаивает глава АКИТ Артём Соколов.

К документу были и другие претензии от участников рынка и Минцифры. Они опасались, что последняя редакция даст ФАС слишком широкие полномочия.

Сейчас нет ни одной прозрачной метрики для оценки «сетевого эффекта», поэтому его применение вызывает вопросы, отмечает руководитель отдела по корпоративным коммуникациям Mail.ru Group Сергей Лучин. В случае с платформами, которые не имеют платежного функционала, применение этой метрики вовсе некорректно, считает он. Социальные сети и мессенджеры, по его словам, существуют не ради торговли, а для общения людей.

В Google, «Яндексе» и Facebook не ответили «Ъ».

Мессенджеры, соцсети и поисковики исключили из пятого антимонопольного пакета, поскольку реализация этой идеи требовала долгого обсуждения, говорит главный аналитик РАЭК Карен Казарян. Пока, считает он, положение таких платформ за пределами отдельных сегментов товарных рынков далеко от доминирующего, но в перспективе их регулирование может потребоваться.

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