В России впервые рассмотрят иск медиакомпании к американскому юрлицу

Иск телеканала «Царьград» к группе Google, заблокировавшей канал вещателя на Youtube, по решению Девятого арбитражного апелляционного суда будет рассматриваться в России, сообщают «Ведомости». Любопытно, что «Царьград» принадлежит находящемуся под санкциями бизнесмену Константину Малофееву, и это приводит к некоторым коллизиям.

Иск российской медиакомпании к американским юрлицам Google впервые рассмотрят в России https://t.co/F3WpvoWyVl — Ведомости (@Vedomosti) February 5, 2021

YouTube заблокировал аккаунт «Царьграда» в июле прошлого года. Как рассказывают представители телеканала, он не получал никаких предупреждений и уведомлений, была только запись «Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство».

Youtube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград" из-за санкций, наложенных на его владельца, Малофеева. Канал собирается оспаривать блокировку в суде.

В России Малофеев помогал Мизулиной с разработкой законопроекта,который позволил бы Госдуме блокировать сайты без решения суда pic.twitter.com/rmmIm4kEdB — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) July 29, 2020

В августе 2020 года «Царьград» подал иск в Арбитражный суд Москвы к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от ответчиков восстановить доступ к своей учётной записи, а также взыскать с них неустойку в размере 100 тыс. руб. за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда.

Google тем временем подал апелляционные жалобы с требованием выделить иск к российской компании «Гугл» в отдельное производство, а иски в отношении иностранных организаций оставить без рассмотрения.

В Google настаивали, что договор «Царьграда» регулируется британским правом и подчиняется юрисдикции британских судов в отношении любого спора. По условиям использования сервисов платформы Google, любые исковые требования должны рассматриваться судами по месту нахождения ответчиков.

Арбитражный суд Москвы и вслед за ним Девятый арбитражный апелляционный суд признали иск «Царьграда» подсудным арбитражным судам РФ. Суды сослались на статью 248.1 АПК РФ, введённую в июне 2020 года. Согласно этой норме, физические и юридические лица, находящиеся под санкциями и фактически лишённые возможности защищать свои права в судах иностранных государств, могу судиться на территории России.

Новые правила во многом уникальны в международной практике, говорят собеседники издания. Они обусловлены обстоятельствами, лежащими вне сферы права, и рассчитаны на единичные, случаи их применения, считают эксперты. Перспективы же исполнения за рубежом таких российских судебных решений зависят больше от политики государства, насколько уважает её мировое сообщество, при этом основания для неисполнения решений российского суда за рубежом найти нетрудно.

«Царьград» начал вещание в 2015 году. Его основал бизнесмен Константин Малофеев. По словам Малофеева, «Царьград» был задуман как «трибуна и голос русского православного большинства». С декабря 2017 года «Царьград» прекратил вещание в кабельных и спутниковых сетях и остался только в интернете. На YouTube у него был один миллион подписчиков.

Сам Малофеев из-за обвинений в финансировании военного конфликта на востоке Украины с 2014 года находится под санкциями Евросоюза, США и Канады.

.

.

.