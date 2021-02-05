ФСБ забирает себе наружку и прослушку

В марте на ежегодной коллегии МВД будет озвучена концепция слияния двух ключевых подразделений — оперативно-поискового бюро («наружку») и бюро специальных технических мероприятий МВД («прослушку»), — разработанная сотрудниками МВД и ФСБ, рассказал РБК источник в центральном аппарате министерства, информацию подтвердил другой источник, близкий к ведомству.

Сейчас ФСБ полностью контролирует деятельность бюро специальных технических мероприятий МВД через аппарат прикомандированных сотрудников, а руководит им генерал-майор ФСБ Михаил Литвинов. Курировать работу нового подразделения будет один из его замов.

Контроль над двумя ключевыми подразделениями полиции позволит ФСБ полностью курировать оперативно-разыскную деятельность и вести полный контроль за людьми без бюрократических препятствий. Служба безопасности получит доступ к базе данных, в которой содержатся сведения обо всех оперативных разработках полиции с начала 90-х годов. Сейчас для этого сотрудникам ФСБ приходится делать запрос на уровне руководства.

Кроме того, в прямое распоряжение спецслужбы попадет база данных обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов. До сих пор ФСБ получала доступ к ней по запросу на уровне руководства.

Управляющий партнер юридической группы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев сказал РБК, что видит в происходящем продолжение тренда усиления влияния органов ФСБ на органы МВД:

«Например, практически все руководящие должности службы собственной безопасности МВД стали подконтрольны аппарату прикомандированных сотрудников ФСБ».

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Еще одной причиной реорганизации он считает необходимость перекрыть утечки информации из баз данных МВД. Месяц назад появилась информация, что на причастность к утечке данных системы «Розыск-магистраль», помогшей Bellingcat найти «отравителей Навального» проверяют полицейского из Самары.

P.S. Пикабушник LetimnaUG уже год назад что-то знал:

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