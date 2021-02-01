Минпросвещения «защитит» школы от цифрового контента иностранных юрлиц

Минпросвещения предложило не допускать цифровой контент от иностранных юрлиц до школ, заметила «Российская газета». Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного для общественного обсуждения. Поставщиком контента не сможет стать юрлицо или ИП, которые находятся в процессе ликвидации, реорганизации или признанные арбитражным судом банкротами. Поставщик также должен быть зарегистрирован в соответствии с законом РФ, иметь документы, которые подтверждают его квалификацию и опыт работы в сфере образования. У него не может быть налоговой задолженности.

«Поставщик цифрового образовательного контента и образовательного сервиса не должен являться иностранным юридическим лицом», — говорится в документе. Кроме того, под ограничение подпадают и российские юрлица, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50%.

Блок предложений по рекомендованному контенту довольно крупный. Так, материалы должны соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту, содержать сведения о передовых достижениях современной науки, техники и технологий, отражать «вклад российских деятелей науки, культуры, а также выдающихся изобретателей и инженеров России в развитие научных знаний, культуры и технологического развития».

Минпросвещения предложило создать реестр поставщиков цифрового образовательного контента для школ и не включать в него иностранных юрлиц. Сам контент при этом не должен противоречить законам России, побуждать к насилию и отрицать семейные ценностиhttps://t.co/GuWyLMAhss — TJ (@tjournal) February 5, 2021

Помимо этого проект приказа подробно описывает не только требования к содержанию цифровых уроков, электронных учебников, но и все технические характеристики. Также в разрешённом для школ цифровом контенте должна быть обязательной «направленность содержания на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности».

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«Я оцениваю данную инициативу как неразумную и входящую в разрез с самим наименованием данного Министерства — «просвещением». К сожалению, в нашей стране не только продолжается, но и активно развивается государственная «охота на ведьм», на иностранных агентов, идут поиски внешних и внутренних врагов и строятся оборонительные сооружения всех мастей на случай нападения Запада по всем фронтам. У чиновников существенно смещён вектор адекватного восприятия действительности и вместо того, чтобы развивать науку, просвещение, образование — идут бесконечным потоком ограничения, обременения, запреты, преследование «инакомыслящих» и институтов их воспитывающих. Государство всё больше и больше ощущает себя перед обществом в виде родителя с ремнем в руке, где каждое высказанное мнение, идея, попытка взглянуть на мир не под углом восприятия чиновника — жёстко пресекается и наказывается. Это прямой путь к Министерству Правды и закрепление парадигмы двоемыслия на официальном государственном уровне», — Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы».

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Это не первое наступление цензуры в широком образовательном поле за последнее время. Ранее в Госдуму был внесён проект федерального закона, вводящего определение просветительства фактически как образовательной деятельности за рамками официальных образовательных программ и предлагающего правительственное регулирование.

Документ вызвал резонанс: петицию против него на 5 февраля подписали около 200 тыс. людей. Авторы петиции замечают, что просветительская деятельность чаще всего носит волонтёрский характер и любое её регулирование, скорее всего, приведёт к её сворачиванию из-за отсутствия времени и ресурсов на работу по согласованию. Кроме того, под широкое определение просветительства каналы подпадают каналы на YouTube и подкасты.

Отозвать законопроект призвал президиум РАН. Декларацию против поправок опубликовала газета «Троицкий вариант — Наука». Под ней подписались более 1600 ученых. Против выступили и создатели независимых просветительских проектов России, написавшие открытое письмо с требованием отказаться от законопроекта:

«Регулирование просветительской деятельности, о котором идет речь, по сути является формой предварительной цензуры, напоминающей о самых мрачных страницах российской истории, и прямо ограничивает свободу слова и дискуссии в нашем обществе».

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«РосКомСвобода» считает свободу слова неотъемлемой частью общественных дискуссий и также выступает против ограничений как в образовательной, так и просветительской среде!

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