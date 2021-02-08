Квантовые компьютеры помогли найти серьёзную уязвимость в популярном AES-шифровании

Швейцарская технологическая компания Terra Quantum AG заявила, что при помощи квантовых компьютеров обнаружила уязвимость в широко используемом шифровании Advanced Encryption Standard (AES). Она, как утверждают в компании, в течение нескольких лет может поставить под угрозу конфиденциальность мировых интернет-данных, банковских транзакций и электронной почты. Корпорации вроде Google, Microsoft и International Business Machines могут испытать на себе последствия этого.

Используя метод, известный как квантовый отжиг, компания доказала, что даже самые сильные версии шифрования AES могут быть расшифрованы квантовыми компьютерами в течение нескольких лет.

«То, что когда-то считалось неразрушимым, больше не существует», — отметили представители компании.

В IBM уверяют, что знают о рисках уже 20 лет и разрабатывают собственные методы решения проблемы постквантовой безопасности:

«По этой причине Национальный институт науки и техники и поставил перед собой задачу разработать новый безопасный квантовый криптостандарт. У IBM уже есть несколько предложений, которые могут стать известны через несколько лет».

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В команду Terra Quantum AG входят порядка 80 квантовых физиков, криптографов и математиков из Швейцарии, России, Финляндии и США. Сейчас компания добивается патента на новый протокол — квантовое распределение ключей. Он не может быть взломан квантовыми компьютерами. Terra Quantum AG планирует сделать его бесплатным и доступным по всему миру.

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