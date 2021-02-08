IT-гигантам могут разрешить местное самоуправление в инновационной зоне Невады

В США планируют позволить технологическим корпорациям формировать отдельные местные органы власти в инновационной зоне Невады, пишет Review-Journal. «Правительство» будет иметь те же полномочия, что и округ, вплоть до возможности собирать налоги, формировать школьные территории и суды, а также предоставлять государственные услуги.

В тексте соответствующего законопроекта говорится, что традиционная модель местного самоуправления «сама по себе недостаточна для обеспечения гибкости и ресурсов, способствующих становлению государства лидером в привлечении и удержании новых форм и видов бизнеса и стимулировании экономического развития в появляющихся технологиях и инновационных отраслях».

Компания-заявитель должна владеть 50 тыс. акрами неосвоенной и необитаемой земли в пределах одного округа, но отдельно от любого населённого пункта, а также 250 млн долл. Помимо этого от неё требуется план дополнительных инвестиций в зону в размере 1 млрд долл. в течение 10 лет.

В инновационной зоне можно будет использовать строго очерченный набор технологий. Это блокчейн, интернет вещей, робототехника, искусственный интеллект, беспроводные технологии, автономные технологии, биометрия и технологии возобновляемых ресурсов.

Первой компанией, которая разработает умный город в районе к востоку от Рино, станет Blockchains LLC. Инновационная зона должна будет отчитываться перед Законодательным собранием во время двухгодичной сессии по вопросам капитальных вложений, прогресса в развитии инфраструктуры, числа работающих людей и экономического эффекта от умного города.

Очевидной экономической выгодой, как пишет издание, помимо потенциального привлечения большего числа технологических предприятий в государство, станет специфический отраслевой налог.

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