Глава RT призвала закрыть в России иностранные платформы

Главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргарита Симоньян призвала запретить иностранные соцсети для россиян.

Ранее она разместила в Instagram пост, в котором предложила финансовую помощь тем подписчикам, которые получают маленькую пенсию. Она уверяла, что проверит данные каждого пенсионера и согласится платить ему еще одну пенсию.

Соцсеть, очевидно, расценила эту публикацию как спам и удалила её.

Инстаграм заблокировал пост главного редактора RT Маргариты Симоньян, в котором она предлагает помощь пенсионерам. Пост был помечен социальной сетью как спамhttps://t.co/qMpL3ZeXG8 — МБХ медиа (@MBKhMedia) February 9, 2021

В ответ на это Симоньян разразилась гневным постом в Telegram:

«…как вы думаете, что произошло? Правильно. Инстаграм заблокировал этот мой пост. Почему? Покачану. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные платформы в России должны быть закрыты».

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То же самое глава RT продублировала в Twitter.

Иностранные платформы в России должны быть закрыты. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 9, 2021

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«Барыню обидели — страдать будут крепостные, — иронизирует канал «Цифровое средневековье». — Правильно говорили: россиянам нужно бояться не западных санкций, нужно бояться российских антисанкций».

Использование иностранных платформ для пропаганды закрытия иностранных платформ также у многих вызвало удивление:

Разве это не прекрасно? pic.twitter.com/jXYSf41UcN — Internet Protection Society (@safe_runet) February 9, 2021

она пишет это именно на иностранной платформе 🤡

симоньян как всегда бежала быстрее здравого смысла pic.twitter.com/XLsGgsHpfg — призмо || 𝔪𝔢𝔩𝔩𝔬𝔴 (@bardos_of_Wales) February 10, 2021

Свой пост Симоньян опубликовала в связи со скандалом, вызванным её высказываниями в эфире программы «Соловьёв LIVE» на YouTube о россиянах, жалующихся на малый размер пенсий: «С дрожью вспоминаем, как мы жили в 1999 году, но это же объективный факт. Когда сейчас говорят — пенсии маленькие. Пенсии маленькие, конечно, но они гораздо больше <…> на порядок больше, чем они были, и растут. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это забыли?»

Главный редактор RT напомнила, что в 90-е годы многим бюджетникам не платили зарплаты, отдавая вместо денег «шприцы или мухоморы».

«Это прекратилось», — заключила она.

В сентябре 2020 года эксперты оценили совокупный годовой доход Маргариты Симоньян и её супруга Тиграна Кеосаяна в 156 млн рублей. По данным издания The Insider, официальная зарплата Симоньян в агентстве «Россия сегодня» составляет 20,4 млн рублей в год, в RT — 16 млн рублей.

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