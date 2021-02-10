Суды могут обязать уведомлять участников процессов через портал госуслуг

В Госдуму внесён законопроект №1108618-7, которым предлагается дополнить ГПК нормой об обязанности суда уведомлять граждан, являющихся сторонами в судебном процессе, с использованием портала госуслуг. Авторами документа выступили депутаты фракции ЛДПР Виталий Пашин, Василина Кулиева и Андрей Андрейченко.

Проектом также предлагается в установленный срок предоставлять копии судебных актов (приказов, решений и заочных решений), вынесенных в отношении граждан, через тот же сайт при условии регистрации участников дела на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Своевременное рассмотрение гражданских дел невозможно без надлежащего своевременного уведомления граждан. Сейчас, несмотря на содержание в ГПК обязанности суда уведомить гражданина об этапах рассмотрения дела, из-за технических ошибок специалистов суда, действий (или бездействия) почтовых работников, а также отсутствия человека по месту жительства по объективной причине участник процесса не может вовремя получить повестку или решение суда.

Зачастую последствия этого бывают критичными — люди пропускают процессуальные сроки для обжалования судебных актов и теряют время и деньги на их судебное восстановление и обжалование.

«Оперативное информирование граждан с помощью портала ГОСУСЛУГ, технически интегрируя его с имеющимся порталом суда не только обеспечит принципы правосудия, но и оптимизирует работу судов, технических специалистов, минимизирует либо исключит расходы жителей на судебную защиту», — утверждают авторы законопроекта.

.

.

.