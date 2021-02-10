Госдума вводит рекламного надзирателя над интернет-сервисами

Депутат Госдумы Александр Хинштейн вместе с коллегами из комитета по информационной технологии внёс в Госдуму законопроект №1109512-7, который вводит обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. О поправках к закону «О рекламе» Хинштейн рассказал в официальном Telegram-канале комитета:

«Законопроект предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения. Некоммерческая организация — оператор будет получать прогнозные значения объёмов рекламы от площадок-рекламораспространителей и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент. Для этого такая организация будет вести учёт рекламных форматов и пространства, предоставленных рекламораспространителями-владельцами информационных ресурсов для размещения социальной рекламы, а также размещать в сети «Интернет» социальную рекламу. Право назначать НКО-оператора рекламного пространства может получить Минцифры».

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На первом этапе, пишут авторы, инициатива коснется крупнейших рекламных систем от «Яндекса», Rambler, Google, Facebook и Mail.ru.

Внесли с коллегами — членами @infokomitet_gd законопроект об обязательной квоте в 5% на социальную рекламу в интернете: аналогичная норма давно уже есть для ТВ. Инициатива проработана со всеми участниками рынка и всеми поддержана. https://t.co/Yfamm0cViL — Александр Хинштейн (@Khinshtein) February 10, 2021

По их замыслу, распространители рекламы будут показывать оператору прогнозные значения объемов рекламы, а компания-оператор, определенная Минцифры, — рассчитывать квоту и размещать в ее пределах социальную рекламу, с учетом предоставляемых форматов и пространства.

Участие нового надзирающего за интернетом ведомства прописано в законе весьма экстравагантно, в связи с чем Znak.com поиронизировал в своём Telegram-канале:

«Депутат Госдумы Александр Хинштейн вспомнил, кто здесь новая нефть, и придумал аналог «Платона» для интернета: специального оператора, который будет запрашивать данные обо всем объеме рекламы «Яндекса» и Google, и рассовывать в 5% от него социальную рекламу. Очень прозрачная система, ничего подозрительного».

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Срок полномочий оператора социальной рекламы составляет пять лет, но Минцифры будет иметь право прекратить их либо по заявлению самоо оператора, либо в связи с выявлением несоответствия предъявляемым ему требованиям.

Оператор будет осуществлять:

1) мониторинг интернета с целью выявления рекламных систем и рекламораспространителей;

2) направление им уведомления о предоставлении сведений об объёмах, формах, способах и средствах распространения рекламы для формирования прогнозных значений объёмов распространения социальной рекламы в Сети;

3) сбор и учёт сведений об объёмах, формах, способах и средствах распространения рекламы для формирования прогнозных значений распространения социальной рекламы в интернете. Методика определения будет лежать в зоне ответсвенности Минцифры;

4) информирование о доступных обхёмах размещения соцрекламы в интернете, формах, способах и средствах её распространения вышеозначенными владельцами рекламных систем и рекламораспространителями;

5) размещение социальной рекламы посредством информационных систем и программ для электронных вычислительных машин владельцев рекламных систем, рекламораспространителей;

6) в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, вести учет соблюдения владельцами рекламных систем, рекламораспространителями данного закона;

7) подготовку и размещение на своем официальном сайте в Сети ежегодного отчета о распространении социальной рекламы;

8) представление для утверждения Минцифры методики определения и уточнения прогнозных значений объемов распространения социальной рекламы.

«Отбор оператора социальной рекламы должен быть завершен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий до 1 июля 2021 года», — также говорится в законопроекте.

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