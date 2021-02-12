«Яндекс» раскрыл утечку доступа в тысячи почтовых ящиков по вине сотрудника

Служба безопасности «Яндекса» обнаружила взлом 4887 почтовых ящиков пользователей «Яндекс.Почты» по вине сотрудника. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании:

«В ходе регулярной проверки службой безопасности Яндекса был раскрыт факт внутренней утечки. Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса».

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Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи.

По выявленному инциденту компания проводит внутреннее расследование и планирует пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа, добавили в «Яндексе».

В компании считают, что это поможет минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей. Также компания обратилась в правоохранительные органы.

«Мы очень сожалеем о случившемся и приносим извинения пользователям, которые пострадали из-за этого инцидента», – добавили в «Яндексе».

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