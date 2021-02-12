В ЕСПЧ обжаловали уголовное дело за коронафейк

Адвокат Ирина Хрунова обратилась в Европейский суд по правам человека в защиту жительницы Перми, которую летом приговорили к обязательным работам за распространение фейк-ньюс. Об этом в своём Telegram сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Первая жалоба из России на приговор за фейки о коронавирусе направлена в ЕСПЧ. За что именно — за посты о ковиде или за комментарии к ним — суд назначил 300 часов обязательных работ жительнице Перми, до сих пор не знает ни она, ни ее адвокаты. https://t.co/1KR0HZIpYk — Коммерсантъ (@kommersant) February 12, 2021

В июле прошлого года Евгению приговорили к 300 часам обязательных работ по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, введена в апреле 2020 года). Получив на днях справку о снятии с учёта, она рассказала «Ъ», что до сих пор не знает, за какие именно сообщения ее осудили:

«Я писала посты, комментировала их и так поняла, что дело только в моем мнении. Из-за него прошли обыски у меня, у родителей, у родителей бывшего мужа, проведено около 15 экспертиз — от лингвистической до психологической, изымалась вся техника, в том числе у ребенка, он не мог доучиться из-за этого и пропустил четвертую четверть в школе. В полиции мне сразу сказали, что это дело станет показательной поркой».

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По версии следствия, в апреле Евгения создала группу во «ВКонтакте», где призывала местных жителей выходить гулять вопреки объявленному режиму «самоизоляции». В группе было 24 пользователя. Ей также вменили комментарии во «ВКонтакте», в которых она, по утверждению судебного эксперта, отрицала существование пандемии и говорила, что «это все раздуто СМИ, чтобы люди боялись».

Потерпевшими по делу были признаны администрация края и краевой Минздрав, которым был причинен «моральный вред».

В направленной в Страсбург жалобе сказано, что российские власти в этом деле нарушили статью 10 Европейской Конвенции — свобода выражения мнения.

«Заявительница утверждает, что в ее деле не было «насущной общественной потребности» для вмешательства. Она не являлась журналистом, а потому не была обязана проверять достоверность распространенной информации. Размещенный Заявительницей текст, который был удален через 4 дня, не призывает и не побуждает кого-либо на совершение противоправных действий. Из-за ее публикаций не было волнений, не было нарушения закона со стороны других лиц, не было массового заражения инфекцией, а всего лишь была дискуссия в Интернете», — также говорится в жалобе.

Причем девушка отработала все 300 часов обязательных работ в том же суде, который ее и осудил.

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