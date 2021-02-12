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12.02.2021

В Китае расследуют утечку личных данных пользователей WeChat

В компании Tencent, которой принадлежит данный крупнейший китайский коммуникационный сервис, впрочем, заявляют, что дело не связано с приложением и задержанный сотрудник вовсе не из руководства; в то же время — аналитики считают, что Пекин просто усиливает контроль над крупными технологическими гигантами

 

Менеджер Tencent Чжан Фэн находится под следствием с начала 2020 года, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Китайские власти подозревают его в передаче бывшему замминистра общественной безопасности Китая Сунь Лицзюню персональных данных пользователей WeChat (принадлежит Tecent). Сам Сунь Лицзюнь тоже задержан. В апреле 2020 года его обвинили в нарушениях партийной дисциплины.

В Tencent подтвердили факт задержания сотрудника, но заявили, что обвинения не имеют никакого отношения к самой компании или мессенджеру WeChat: дело заключается якобы в «личной коррупции». Также компания утверждает, что Чжан Фэн никогда не занимал исполнительную или руководящую должность в компании.

«Это всего лишь ещё один пример того, как Пекин усиливает контроль над крупными технологическими гигантами», — считает аналитик LightSTream Research Мио Като. По его словам, дело выглядит как продолжение предыдущей антикоррупционной кампании, которая была сосредоточена на политической составляющей.

В рамках многолетней борьбы с коррупцией президента Си Цзиньпина китайские технологические компании подвергаются сильному давлению: в последние годы от них требуют увеличивать число внутренних расследований. Ранее в этом месяце Tencent заявила об увольнении более 100 сотрудников из-за хищений и взяточничества.

По данным WSJ, Tencent — самая дорогая публичная компания Китая. Её капитализация превышает 900 млрд долл. Из-за скандала акции компании упали на 1,6%.

Сейчас следователи изучают, какими данными Чжан Фэн мог поделиться, а Сунь Лицюзнь — ими воспользоваться. Более точных обвинений в адрес экс-чиновника власти не раскрывают.

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