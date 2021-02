«Мыслепреступный» январь’2021 бьёт рекорды

В ходе мониторинга январских событий, касающихся наказаний за посты в интернете, «РосКомСвобода» пришла к выводу, что этот промежуток времени условно можно разделить на два периода — домитинговый и послемитинговый, поскольку хоть первый месяц года и начался слишком резво, даже почти несвойственно бурно для этого периода, настоящий «прорыв дамбы» произошёл в 20-х числах, т.е. в период начала акций протеста сторонников политика Алексея Навального. Тогда начались массовые задержания под сомнительными предлогами за комментарии и твиты, были применены системы распознавания лиц для охоты за участниками протестных акций, а также задействован весь арсенал слежки и других методов добывания информации для привлечения к ответственности граждан РФ.

.

Начался месяц, как мы уже говорили выше, не совсем типично для начала года, когда власти не проявляют большой активности в охоте на «мыслепреступления».

Кузьминский районный суд Москвы вынес за один день 29 решений о штрафах москвичу Александру Пещенко на общую сумму 29 тыс. рублей за то, что тот выложил экстремистские песни в социальной сети «ВКонтакте». Он был признан виновным в нарушении ст. 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов»). Во всех случаях Пещенко признал вину.

.

Следователь по особо важным делам предъявил обвинение художнице Юлии Цветковой по делу о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). Об этом «Новой газете» сообщила мать художницы Анна Ходырева. Следствие уже четвертый раз предъявляет обвинение ЛГБТ-активистке. Как уточняет Ходырева:

«Это все то же дело, просто прокуратура не отправляет дело в суд, а заворачивает опять на доследование. Сначала расследование вело МВД, потом СК (они предъявляли обвинение два раза), теперь — СК по Хабаровском краю».

.

Статья, по которой преследуют Цветкову, осталась прежней. Распространение порнографии художнице вменяют за публикацию рисунков в «ВК»-паблике «Монологи вагины».

ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой в четвертый раз предъявили обвинение по делу о распространении порнографии https://t.co/M93DING9bj — The Insider (@the_ins_ru) January 12, 2021

Уже в конце января следственная группа передала её дело в краевую прокуратуру.

«Прокуратура обязалась в течении 10 дней утвердить обвинительное заключение, после чего дело идет в суд, — говорится в Fb-паблике «Дело Цветковой». — Абсурдное дело из-за репостов бодипозитивных картинок, тянется уже больше года, и, не смотря на широкий общественный резонанс в России и в других странах, правоохранительные органы явно не собираются смягчать свою позицию, а наоборот, подключают все более серьезные силы, проводят новые экспертизы, ищут свидетелей обвинения и продолжают настаивать на том, что в действиях Юли усматривается «цинизм и глубокое противоречие нравственным и моральным нормам»».

Поддерживающие Цветкову активисты обратились ко всем неравнодушным с просьбой написать обращение в Генеральную прокуратуру с жалобой на нарушение прав художницы.

.

За видеоролик, размещённый в интернете (площадка не уточняется) Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал помощника бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева еще на 15 суток. Как стало известно из пресс-релизе на официальной странице суда во «ВКонтакте», Могучева признали виновным в нарушении статьи 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Адвокат Могучева Михаил Толмачев предполагает, что речь идет о видеоролике, за который ранее привлекали к ответственности экс-схиигумена Сергия. Вероятно, Могучев сделал его репост.

Всеволод Могучев, соратник экс-схиигумена Сергия, получил еще 15 суток ареста за возбуждение ненависти. Это третий арест подряд с 31 декабря. — It's My City (@itsmycityekb) January 25, 2021

.

Краснодарская полиция завела на главу местного штаба Навального Анастасию Панченко административное дело из-за поста в Instagram. По мнению правоохранителей, в публикации оппозиционерки распространяется информация, оскорбляющая общество и государственную власть (ч. 3 ст. 20.1 КоАП).

«После ходатайства о производстве лингвистической экспертизы [полицейские — ОВД-Инфо] слегка подвисли, вручили нам постановление о возбуждении дела по 20.1 ч. 3 КоАП и взяли честное слово, что мы явимся для ознакомления с экспертизой. Мы, разумеется, явимся. Разве можно такое шоу пропустить?» — пишет адвокат Панченко Михаил Беньяш.

«Экстремизм — это когда: один человек 20 лет сидит у власти и подделывает выборы, чтобы удержаться; все его друзья, родственники, коллеги и сослуживцы почему-то превратились в миллиардеров; четверть населения страны живет за чертой бедности; здравоохранение превратилось в такие руины, что люди умирают в коридорах больниц. Путин — настоящий экстремист, а не Навальный…» — говорится в посте.

"Для сторонников Навального и для него политика – это борьба за лучшую жизнь для всех". Разговор с координатором штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко, против которой возбудили дело из-за того, что она назвала Путина экстремистом.https://t.co/BuEy9OoDRr pic.twitter.com/1BLbJv4VRi — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 16, 2021

.

Уфимская художница Алена Савельева подала в полицию заявление об угрозах, которые она получила из-за серии рисунков с полуобнаженными мужчинами и женщинами в предметах национальной башкирской одежды. Ранее башкирский национальный активист Руслан Габбасов назвал эти изображения «откровенным издевательством над башкирами». Полиция уже начала проверку по факту угроз; эксперты полагают, что она должна закончиться возбуждением уголовного дела по факту угрозы убийством.

Художница Алён Савельева получает угрозы из-за своих эротических картин про башкир. Девушка всего лишь хотела показать, что они такие же люди, как и все. Но кого-то это обидело и оскорбило. И теперь замысел картин придётся объяснять в прокуратуре pic.twitter.com/o9Na2NFmaH — Лента.ру (@lentaruofficial) January 14, 2021

В Facebook и в «ВКонтакте» Габбасов написал, что усматривает в работах «откровенное издевательство над башкирами», которые представлены «в каком-то сексуально-извращенном виде». Он предупредил, что Алена Савельева «перешла ту тонкую грань, которую переступать опасно». Пост Габбасова вызвал широкое обсуждение — и часть пользователей социальных сетей стала требовать от художницы извинений.

В заявлении в полицию художница отметила, что «хотела передать красоту родных земель и обнаженных тел в духе античных краснофигурных росписей и композиций галантных сюжетов Константина Сомова». Полиция приобщила к заявлению скриншоты комментариев под постом Руслана Габбасова, в которых пользователи интернета предлагали облить ее кислотой, «поломать руки и ноги» и «устроить шариат», сообщила «Ъ-Уфа» Савельева.

Скандал усилился после того, как в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» социолог Арсен Нуриджанов предложил тем, кому «очень не нравятся» рисунки «ехать и жить в шариатских странах». Это высказывание посчитал оскорбительным член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии (СПЧ) Динар Зайнуллин. Он заявил, что передал «экспертам» запись выступления господина Нуриджанова — и пообещал подать в суд на социолога, если в его речи «что-то найдут».

.

Люблинский суд Москвы продлил на три месяца арест основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову.

По словам его адвоката Фёдора Аксененко, в ходе заседания было также зачитано обвинительное заключение по делу его клиента. «Воронцов не признал вину ни по одному пункту из предъявленного обвинения», — отметил защитник.

Адвокат основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова заявила о ряде нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе судебного процесса:https://t.co/dmc0eXXVZi pic.twitter.com/aA2YYXGb7g — ТАСС (@tass_agency) January 14, 2021

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов обвиняется в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Свою вину он не признает.

.

В Приморском крае Первореченский районный суд Владивостока по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти) на 40 тысяч рублей оштрафовал активиста Гию Какабадзе, который на своей странице в Instagram опубликовал две картинки с Владимиром Путиным. Одна из них сопровождалась подписью «Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым».

.

Суд в Липецкой области оштрафовал на 1500 рублей по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов) Олега Немальцева, который выложил во «ВКонтакте» видео, где Владимир Путин танцует под песню украинских футбольных фанатов. Данное видео было внесено в список экстремистских материалов Минюста под номером 3207 на основании решения Волжского городского суда Республики Марий Эл от 28.08.2015 г.

Примечательно, что в реестр запрещённых по этому решению попало всего два сайта (один уже вынесен), и оба — в текущем году, а ролик в YouTube не заблокирован до сих пор.

.

В Орловской области суд признал 31-летнего жителя Верховского района виновным по ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и приговорил его к штрафу в 75 тысяч рублей.

Согласно сообщению следствия, в апреле 2020 года он разместил в одном из сообществ в «ВКонтакте» комментарий, «содержание которого выражает явное неуважение к обществу и направлено на оскорбление религиозных чувств верующих». По данным СМИ, речь в комментарии шла о Деве Марии.

.

Петербургского историка и публициста, колумниста «Граней» Александра Скобова вызвали в ФСБ для «дачи объяснений».

«Итак, ФСБ меня удивила и позабавила, — написал он в своём Facebook. — Оказывается, это продолжает медленно прокручиваться в жерновах бюрократической машины дело 2018 года. Хотя собственно дела как не было так и нет. Есть блуждающие по ведомствам доследственные проверки по «заявлению о совершении преступления». Тогда проверку вел центр «Э» при СКР, а теперь ФСБ. Потому что теперь это не 282, а 280… Не ожидал. Думал, мне что-то более свежее предъявят. Я ведь в коротких фейсбучных репликах выражаюсь более резко, зло и грубо, чем в статьях на сайтах Гран.Ру и Каспаров.Ру».

Нашего автора Александра Скобова вызывают на допрос в ФСБ. pic.twitter.com/K0rCwRKfSG — Грани.Ру (@GraniTweet) January 18, 2021

В своём посте Скобов перефразировал культовое симоновское стихотворение «Если дорог тебе твой дом», первоначальное название которого звучало «Убей его!» – и сравнил нацистских оккупантов (которых касался поэтический призыв) с «имперско-сталинистскими колорадами».

Скобов не думает, что дело спустят на тормозах. Общеполитическая ситуация в России уже не та, что даже в позапрошлом году. Но к преследованиям советский диссидент и политзаключённый «всегда готов — ещё с брежневско-андроповских времён».

.

Суд освободил от уголовной ответственности ингушского журналиста, бывшего редактора издания «ФортангаORG» Рашида Майсигова, обвиняемого в призывах к сепаратизму из‑за поста в Instagram (часть 2 статьи 280.1 УК).

Журналист Майсигов освобожден по делу о призывах к нарушению целостности РФ https://t.co/MnSngIHlcA pic.twitter.com/vuBmP6GCzX — KasparovRu (@KasparovRu) January 20, 2021

Судья Магасского районного суда Руслан Котиев удовлетворил ходатайство о прекращении дела в связи с декриминализацией статьи 280.1 УК.

Майсигова внесли в перечень экстремистов и террористов в феврале 2020 года. Как отмечал его адвокат Магомед Аушев, поводом стали посты журналиста в Instagram.

.

Как вы уже, наверное, сами заметили — данная соцсеть всё чаще стала привлекает внимание властей, а посты россиян уже наравне с публикациями в «ВК» используются для обвинения их в нарушении российского законодательства. Собственно, Twitter и Facebook, TikTok и YouTube тоже давно стали теми соцсетями, сообщения публикации из которых могут быть использованы против вас.

.

В том же месяце получила старт «эпопея» с якобы «оскорблением» ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

В связи с неявкой подсудимого и представителя потерпевшего суд отложили на 5 февраля на 10 утра — Дождь (@tvrain) January 20, 2021

Политика обвиняют в нарушении статьи статья 128.1 УК РФ, поскольку он нелицеприятно выразился в адрес участников агитационного ролика в поддержку поправок в Конституцию, и одним из них оказался 94-летний ветеран.

В связи с неявкой подсудимого (он был арестован в аэропорту по прибытии в Россию), заседание отложили на начало февраля, и данный процесс стал одним из самых резонансных событий последних дней. Наиболее детально о нём пишет «Медиазона». Подробности мы расскажем в нашем февральском дайджесте.

.

А затем случилось 23 января, после чего на головы оппозиционно настроенных пользователей посыпались наказания, как из рога изобилия. Предпринимая меры по недопущению несогласованных акций, власти заранее вылавливали в интернете сообщения о них, подвергая авторов публикаций арестам, штрафам, задержаниям.

Так, за три дня до акции на координаторку штаба Навального в Омске Ольгу Картавцеву составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация мероприятия без подачи уведомления) в связи с предстоящей акцией. Также в помещении изъяли технику.

Сотрудник ФБК Геогрий Албуров был арестован на 10 суток за призывы к участию в акциях 23 января. Свои сообщения он писал чаще всего в Twitter.

За призывы к участию в несогласованной акции была оштрафовала на четверть миллиона рублей юрист ФБК Любовь Соболь.

В те же дни задержали и отправили на 9 суток под арест пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Позже она стала фигурантом так называемого «санитарного дела», ей была выбрана мера пресечения домашний арест, под которым Ярмыш будет находиться до 23 марта.

Ранее фигурантами уголовного дела «о нарушении санитарно-эпидемиологических норм» сделали Любовь Соболь, родного брата Навального Олега, лидера «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, Марию Алехину и координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова. В их квартирах были проведены обыски. Позже список фигурантов значительно вырос.

По уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на 48 часов задержали: 📌 Любовь Соболь 📌 Олега Навального 📌 Марию Алехину 📌 Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву — Дождь (@tvrain) January 28, 2021

«Мемориал» считает политзаключёнными десять оппозиционеров, обвиняемых по «санитарному делу». Им вменяют призывы выйти на мирную акцию протеста 23 января.https://t.co/tUmeHwmNO5 pic.twitter.com/j2ccIv6xZg — Поддержка политзэков (@pzk_memorial) February 8, 2021

Кроме обвинений в призывах к нарушению санитарно-эпидемиологических норм, власти также возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в протест, сделав первым его фигурантом политика, IT-эксперта и одного из основателей «Общества защиты интернета» Леонида Волкова. Позже он был объявлен в розыск и ему было заочно предъявлено обвинение. При этом сам Волков как раз призывал несовершеннолетних воздержаться от участия в акциях.

ОВД-Инфо собрало несколько десятков фактов того, как накануне митинга 23 января власти по всей стране запугивали граждан, известных своей активностью в интернете и онлайн, что часто заканчивалось не просто «профилактическими беседами» с участковыми, но и самыми настоящими задержаниями, обысками и арестами.

Мужчина создал группу «Команда Навального | Сургут» три года назад, а год назад удалил свой профиль в соцсети и передал сообщество другим людям, но силовики сочли организатором акции 23 января именно егоhttps://t.co/a3vtRhSW7G — Медиазона (@mediazzzona) January 21, 2021

Предупреждения поступали студентам, школьникам и учащимся колледжей, поскольку в видеороликах, призывающих принять участие в несогласованных акциях, было замечено очень много молодёжи — это был своего рода некий «TikTok-прорыв».

Инспекторы ПДН пришли к подростку домойhttps://t.co/fjNd8rk97c — Медиазона (@mediazzzona) January 22, 2021

Впоследствии ко многим из них приходили оперативники, заставившие на видеокамеру извиниться за свои действия. Правда, брутальные действия представителей государства только подхлестнули интерес к акции.

Люди в масках к Семёну Кочкину аж на балкон залезли! Совсем с ума сошли. pic.twitter.com/qGxkIMTx8u — ФБК (@fbkinfo) January 22, 2021

Станица Кущёвская не перестаёт удивлять — администрация дала указание проверить соцсети всех жителей и выяснить, кто подписан на Навального! Подписчикам грозятся увольнениями и расправой! pic.twitter.com/CmzSsOejz5 — Штаб Навального в Краснодаре (@teamnavalny_kd) January 22, 2021

.

После акции власти также не снижали своих усилий по преследованию активистов. Правобережный районный суд Магнитогорска оштрафовал на 20 тысяч рублей активиста Дмитрия Максимова по делу об организации шествия в поддержку Алексея Навального 23 января. Как сообщил «Урал. МБХ медиа» сам Максимов, ему вменяли организацию митинга без подачи уведомления — ч. 2 ст. 20.2 КоАП.

«21 января ко мне приходил полицейский и вручил предостережение. 22 января на меня составили протокол, а 23 числа я был задержан на выходе из дома. На акцию я не попал. Планирую обжаловать решение суда», — добавил Максимов.

Как сообщает «Верстов.Инфо», вычислили его в Telegram-чате.

.

Астраханка Вера Иноземцева сообщила в своём Facebook, что по возвращению с акции её задержали люди в гражданском, отобрали телефон и отвезли в Кировский РОВД. Пока с ней вели «профбеседу», с её телефона во «ВКонтакте» и Facebook неизвестные выложили посты с призывом к несогласованным акциям. «Не вчитываясь, я быстро удалила посты, о чём сообщила сотрудникам полиции. <…> Сегодня я написала обращение в следственный комитет с описанием вышеизложенного», — рассказала она, а также попросила у общественности предать огласке данный инцидент.

.

Следственный комитет в регионах возбудил несколько уголовных дел о призывах к массовым беспорядкам. О фигурантах и о точном количестве таких дел пока мало что известно. Возможно, повторится ситуация с приговорами за троллинг онлайн-акции «Бессмертный полк», когда информацию про обвиняемых, а также выносимых приговорах власти выдавали порционно, растянув дело на несколько месяцев. Особенно учитывая потенциально большое количество участников акций протестов.

.

Ленинский районный суд Краснодара оценил как призыв к участию в несогласнованной акции обращение адвоката Михаила Беньяша в Facebook к своим коллегам об оказании помощи задержанным на митинге. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Суд отклонил доводы адвоката, «поскольку под организацией публичного мероприятия понимаются не только призывы принять в нем непосредственное участие, но и призывы совершить иные действия, непосредственно связанные с несанкционированным публичным мероприятием, в том числе оказать юридическую помощь участникам указанного мероприятия».

«Напомню, что в соответствии с ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре, оказывая юридическую помощь, адвокат участвует в производстве по делам об административных правонарушениях. Я уже не говорю про Конституцию. Очень плохое решение. Очень», — констатировал адвокат Калой Ахильгов.

Беньяш одновременно оказывает юридическую помощь Каролине Задойновой, обвинённой по той же самой статье, поскольку следствие считает её администратором страницы сторонников Навального в соцсетях. Не доказав её причастность к соответствующим пабликам, правоохранители составили на неё протокол о неповиновеении полиции.

.

В ряде регионов России начались допросы школьников, которые участвовали в протестах 23 января. Об этом журналистам рассказали адвокаты и родители подростков. «Доброжелательных» следователей интересует информация о спонсорах, которые якобы платили детям за участие в митингах.

В ряде регионов России допрашивают школьников, участников протестов https://t.co/DgOoPuzW5x pic.twitter.com/VwrTlMj4Xo — Радио Свобода (@SvobodaRadio) January 27, 2021

Допросы, которых будет порядка трехсот, проходят в рамках возбужденного уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в опасные публичные мероприятия. «Следователи Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Красноярска, Тобольска, Ростова-на-Дону начали допрашивать школьников об их участии в акциях 23 января», — пишет «Ъ» со ссылкой на старшего партнера правозащитного проекта «Апология протеста» Александра Передрука. Беседы, по его словам, проходят в присутствии родителей, но не всегда с адвокатом. Наиболее активные следственные действия, по данным издания, проходят в Санкт-Петербурге. Там школьников спрашивают о предполагаемых спонсорах и TikTok.

⚡️В Ростове-на-Дону на несовершеннолетнего активиста возбуждено уголовное дело якобы из-за призывов к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ). СК установил, что молодой человек с помощью личной страницы соцсети «ВКонтакте» размещал якобы призывы к массовым беспорядкам 23 января pic.twitter.com/V9yiMuKng7 — Апология протеста (@apologiaprotest) January 23, 2021

В Челябинске Следком допрашивает свидетелей по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста (статья 151 УК РФ — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»), возбужденному в Москве. Как рассказал Znak.com координатор движения «Весна» Александр Кашеваров, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, и его уже допрашивали в качестве свидетеля. Старший помощник руководителя СУ СКР Владимир Шишков заявил, что информацией по уголовному делу не владеет.

.

Правоохранители установили 20-летнего жителя Новосибирска, который через интернет призывал несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях 23 января, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, мужчина в соцсети призывал участвовать в массовых беспорядках в городе. Он сообщил о наличии «коктейлей Молотова», а также предложил вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении полицейских.

«В ходе расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти. По аналогичной статье следователями расследуются уголовные дела в Республике Татарстан и Ростовской области», — добавила Петренко.

Установлен житель Новосибирска, призывавший к участию в незаконной акции https://t.co/HcTT2fqegi pic.twitter.com/XkgJoKVpP1 — РИА Новости (@rianru) January 27, 2021

Позже в том же Новосибирске против 27-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК РФ. По версии следствия, с 23 по 26 января подозреваемый опубликовал в «ВКонтакте» видео с призывами к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием и погромами, а также оказанием вооруженного сопротивления полиции во время несогласованной акции протеста в Новосибирске 31 января.

.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ жителя города Александра Тонконогова, назначив ему административный арест 7 суток. Молодому человеку вменяли призыв приходить на несанкционированную акцию в поддержку политика Алексея Навального.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Тонконогов разместил в социальной сети «ВКонтакте» пост: «Я иду, по городу иду, по улицам иду, я обязательно туда пойду 23 января 2021, 14.00. Хотите правильный митинг 23.01 замутить в поддержку Навального и других политзаключенных?»

«Я иду, по городу иду, по улицам иду, я обязательно туда пойду», — написал активист. И его арестовалиhttps://t.co/noNIvFbGWE — TheVillage Петербург (@villagespb) January 29, 2021

Тонконогов вину не признал, пояснил, что это не его страница в социальной сети. Данная версия полностью опровергнута материалами дела, отмечено в сообщении пресс-службы судов города.

.

В Барнауле несовершеннолетнего допросили в Следственном комитете: он проходит свидетелем по делу о «вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, опасных для жизни несовершеннолетних».

В Барнауле несовершеннолетнего допросили в Следственном комитете: он проходит свидетелем по делу о «вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, опасных для жизни». На допросе его интересы представлял адвокат от ОВД-Инфо Роман Ожмегов https://t.co/IiDXlZb5Zh — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 29, 2021

.

В московские суды по итогам несанкционированной акции в центре столицы, прошедшей 23 января, поступило 1608 административных дел – таковы данные Мосгорсуда. 1567 дел по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), часть из них — за анонс акции или рассказ о ней в Сети.

.

Не меньшее раздражение у властей вызвал митинг 31 января, который также был объявлен ими вне закона.

Как мы уже писали ранее, предупреждение прокуроров получил активист Самариддин Раджабов за «назначение свиданий» на акции протеста в соцсети знакомств Tinder. В день второго митинга в защиту Навального он был задержан в метро, по его словам, с использованием системы распознавания лиц.

❗️Саммариддина Раджабова задержали в метро. Он сообщил, что на него сработал фейс контроль — Открытка (@openrussia_team) January 31, 2021

Правда, позже его отпустили, но уже спустя два дня снова задержали непосредственно на одной из акций протеста.

.

Об использовании системы распознавания для поиска участников митингов мы уже рассказывали ранее. Первые случаи вынесения обвинительных решений на основании этих данных произошли в конце января — начале февраля текущего года.

О системе Умный город, которая помогла силовикам вчера задержать сотни людей в метро: pic.twitter.com/BIY9eJXDS5 — Maxim Kruglov (@MaximKruglov6) February 1, 2021

.

Центральный районный суд Челябинска 30 января отправил под арест на трое суток активистку Марию Макарову. Девушку задержали днем на улице, на нее составили протокол по статье 20.2. КоАП РФ — нарушение порядка организации митингов.

Марию Макарову, бывшую сотрудницу штаба Навального в Челябинске задержали полицейские на улице. Сейчас она находится в отделе полиции, сотрудники пытаются вменить ей 19.3 (уточняется). Возможная причина задержания — администрирование чата челябинских сторонников Навального. — Денис Ибрагимов (@HePastAway) January 30, 2021

Мария Макарова администрировала чат штаба Навального в Челябинске. Ей вменили то, что она не удалила пост с призывом от федерального штаба выйти на мирное шествие 31 января. По словам самой Марии, она должна была удалять посты только о призывах к агрессии или участию несовершеннолетних. Сообщения, поступающие от федерального штаба, права удалять не имела.

По мнению адвоката Макаровой Евгения Абрамовских, никакого состава в действиях девушки нет — она не размещала сообщений сама, никого не призывала к участию в акции, а лишь администрировала чат, удаляя из него информацию, явно противоречащую закону.

В Челябинске суд арестовал на трое суток активистку Марию Макарову, которая администрировала чат штаба Навального. Ей вменили то, что она не удалила пост с призывом от федерального штаба выйти на шествие 31 января.https://t.co/W87PxjcesU — Znak.com (@znak_com) January 30, 2021

Позже в её квартире был проведён обыск, изъят мобильный телефон, а также флешка с «играми из приставки», как уточнила сама Мария в своём Facebook. «Особенно мне жалко всякие игровые кардио-тренировки и игру про кроликов Реймонда, где можно танцевать, а главное играть песню любимых Queen — Another one bites for dust (контрабас, вокал, гитара, ударные)», — пишет она.

«На то, что флешку с играми вернут в сохранности даже не надеюсь — там формат файлов уникальный, — также отмечает активистка. — А судя по компетенции ит-специалиста из центра Э, который был у меня на суде и не мог понять разницу между юзернеймом и никнеймом в Телергам, а так же, что ТГ-чат это вообще не ТГ-канал, то надежды на то, что игры на флешке не повредят просто нет».

.

После ареста Георгия Албурова была задержана и его девушка — преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Анна Велликок. Тверской районный суд арестовал её за репост твита Албурова, который выложил ссылку на видео с обращением Алексея Навального перед митингом 23 января. Уже на следующий день её личная страница с сайта ВШЭ пропала. Позже там признали, что Велликок уволили из-за ареста. В заявлении пресс-службы вуза подчеркивалось, что она не была штатной сотрудницей, а преподавала в магистратуре «короткий курс» по договору.

Вот за этот ретвит меня сейчас хотят судить как организатора митинга по 20.2 ч3. За этот ретвит я провела ночь в КАЗе в ОВД Тверской pic.twitter.com/E1gRLkxlb8 — Велик (@annavellikok) January 30, 2021

Тверской районный суд арестовал её по ч.3 ст.20.2 КоАП на 14 суток. Недавно сотрудники ВШЭ потребовали восстановить её на работе.

.

Никуда не исчезли из повестки дня и дела об экстремизме и террозизме.

В ходе прений в Красногорском городском суде Московской области прокурор потребовал приговорить активиста и полковника ВС в запасе Михаила Шендакова к трём с половиной годам лишения свободы. Шендаков обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе) и ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму в интернете).

Поводом для возбуждения дела стало видео Шендакова «Сурков обещал Донбассу войну», в котором правоохранители обнаружили возбуждение ненависти к «сотрудникам правоохранительных органов, а именно – ФСБ», а также призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ.

Ранее следователь по его делу пожелала побеседовать со всеми зрителями его YouTube-канала, предварительно установив их местонахождение, а таковых оказалось порядка 43 тысяч. Соответствующее требование она направила в МВД.

Следователь из Подмосковья попросила обеспечить явку на допрос 43 тысяч пользователей YouTube. Все они посмотрели ролик, где полковник Шендаков критикует ФСБ. Представьте, сегодня вы смотрите чей-то стрим, а завтра в 6 утра за вами уже приехали pic.twitter.com/IpBcnQp6h8 — NEWS.ru (@nws_ru) January 17, 2021

Однако следователю ответил начальник отдела уголовного розыска Н.А. Крутицкий, сказавший, что полицейским не удалось установить «конкретных лиц», смотревших ролик.

В начале февраля суд приговорил Шендакова к двум с половиной годам услоного срока.

.

Володарским районным судом г.Брянска вынесен приговор в отношении местного жителя 1995 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Как установил суд, в начале апреля 2020 года мужчина разместил в новостном ресурсе в сети «Интернет» комментарии, содержащие призывы к совершению преступлений по отношению к группе лиц, выделенных по религиозному признаку.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде 1 года лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год. Расследование по делу проводилось СО УФСБ России по Брянской области.

.

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор студенту Самарского национального исследовательского университета. Он признан виновным в публичных призывах к экстремизму (ч.2 ст.280 УК РФ). Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

«Ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “интернет” сроком на один год шесть месяцев»,– говорится в сообщении.

Ранее правоохранители установили, что молодой человек 1998 года рождения публиковал в сети призывы к экстремизму. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

.

Управление ФСБ России по Магаданской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, разместившего в интернете материалы с публичным призывом к совершению терактов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») в отношении жителя региона», — сказали в управлении.

По информации ФСБ, размещенные в интернете материалы призывали к совершению терактов в отношении государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов Магаданской области.

.

Жителя Архангельска будут судить за комментарий, который он оставил под новостью о взрыве в архангельской ФСБ. В Следственном комитете по Архангельской области сообщили об окончании расследования по его уголовному делу. Речь идет о Константине Васильянове. Мужчине 43 года, он работает дальнобойщиком. Уголовное дело на него завели в апреле 2020 года из-за комментария во «ВКонтакте».

«Установлено, что 31 октября 2018 года пользователь с мобильного телефона разместил в одной из групп в социальной сети в сети Интернет под новостью о террористическом акте текстовые комментарии, в которых содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма», — говорится в официальном сообщении следкома.

По результату суда Васильянов может получить срок лишения свободы до 7 лет. В ведомстве рассказали, что обвиняемый отказался высказать свое отношение к обвинению. Ранее координатор центра «Правозащита Открытки» уточнила изданию FlashNord, что в своем комментарии мужчина не оправдывал терроризм, а, наоборот, осуждал.

.

Судя по всему, февраль будет не менее горячим месяцем в плане преследований за посты в интернете, поскольку акции протеста задели и его тоже. К тому же, по многим делам суды назначены на этот период, да и вряд ли в целом власти будут останавливаться в своём стремлении взять под контроль интернет и запугать граждан, особенно с учётом появления всё новых и новых репрессивных законов.

.

.

.