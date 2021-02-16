Законодательство об иноагентах обрастает штрафами

В России введут штрафы для журналистов и редакций, которые не указали, что герои публикации являются иноагентами и «представляют зарубежные интересы». Такой закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Согласно законодательству, с 1 января 2021 года все СМИ обязаны рассказывать читателю о том, что НКО, общественное объединение или человек, о котором пишут в статье, иностранный агент. Такая маркировка нужна при каждом его упоминании.

Авторы законопроекта №1060950-7, а также официальные СМИ умалчивают обо всех его особенностях, но депутаты оппозиционных парламентских фракций обращают внимание — наказания могут коснуться не только редакций новостных сайтов, но и обычных пользователей.

В документе описан достаточно широкий перечень причин для наложения штрафа, но мы остановимся на вызвавших наибольшую дискуссию среди парламентариев.

Закон, разработанный группой депутатов и сенаторов, устанавливает в КоАП, что в случае отсутствия указания на иноагента гражданам придется заплатить штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, должностному лицу — от 4 до 5 тысяч. Для юрлица штраф составит от 40 до 50 тысяч. Кроме того, КоАП дополнили нормой о таких же санкциях для НКО или общественных объединений, включенных в реестр иностранных агентов, если они не промаркировали свои материалы. Исключением станут сведения в единых государственных реестрах и информационных системах.

Вводятся штрафы для тех иноагентов, которые не маркируют свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту. Максимальный штраф для иноагентов-физлиц составит до 50 тыс. рублей.

Производство НКО-иноагентом материалов без метки о его статусе будет караться штрафом от 100 до 300 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч для юридических лиц; штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации увеличивается до 5 млн руб.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный при обсуждении отклоненных поправок к законопроекту отметил, что рассматриваемый документ предлагает штрафовать пользователей, которые репостят контент с нарушениями. «Ответственность должны нести организации, которые себя не помечают как иноагенты, а не СМИ или блогеры. Они не должны каждый раз сверяться со списками иноагентов», — сообщил Куринный. Олег Быков («Единая Россия») возразил, что реестры иноагентов размещаются в открытых источниках.

В КПРФ заявили, что законопроект поддерживать не будут. Солидарность с коммунистами выразили и в ЛДПР, «Неужели вы думаете, что надпись «иноагент» позволит вам избежать острых вопросов при встрече с избирателями? Не работают эти страшилки. Надо перестать затыкать эти дырки запретительными мерами. Граждане все равно попадают под эту лавочку. Этот созыв скоро закончится. Половина из вас не попадет в этот зал. Ну проголосуйте вы как лучше для страны! Ну зачем вы котел этот затыкаете? Крышку же сорвет!» – заявил Сергей Иванов (ЛДПР).

Закон также был принят большинством голосов. Вступление в силу намечено на 1 марта текущего года.

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