Минтранс хочет внедрить в аэропортах биометрическую идентификацию

Российский Минтранс выступил за повсеместное использование биометрических данных для идентификации пассажиров. К концу 2023 года 6% отечественных аэропортов должны будут использовать эту технологию. Кроме этого, необходимо будет внедрить искусственный интеллект при обработке данных «для упрощения транспортных процедур». Об этом пишет РБК со ссылкой на программу цифровой трансформации Минтранса.

Если министерство сможет найти необходимое финансирование, то количество таких аэропортов возрастёт до 15%.

Минтранс рассчитывает, что к 2023 году около 6-15% российских аэропортов будут использовать биометрию для идентификации пассажиров. Она позволит пассажирам проходить все процедуры без предъявления паспортаhttps://t.co/DYJ7RSES64 — Стартапы и бизнес (@vcru) February 17, 2021

К концу 2019 года в России насчитывалось 202 аэропорта, из которых 78 международных, а 89 имеют федеральное значение. Пассажиропоток четырех — до десяти миллионов человек в год, а еще у 31— до миллиона. Если к концу отчетного периода число аэропортов останется таким же, то к началу 2024 года систему внедрят в 12 воздушных гаванях, или в 30 — при наличии допсредств.

Аэропорт должен будет заключить соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. По данным издания, расходы на оснащение в документах не указываются, однако на развитие ЕГИС ОТБ предусмотрено 585,2 миллиона рублей, еще 3,8 миллиарда рублей потребуется для «сценария развития». Всего на программу планируют потратить 8,7 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование оценили в 12,7 миллиарда рублей.

В Минтрансе отметили изданию, что планы по реализации программы цифровой трансформации могут поменяться в зависимости от итоговой версии. Источник РБК на рынке биометрии пояснил, что сейчас идут переговоры о внедрении системы в пяти аэропортах за пределами столичного региона, при этом два из них подключатся к системе в ближайшее время. Предпочтение было отдано бесконтактному методу идентификации пассажиров из-за пандемии коронавируса.

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