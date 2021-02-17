Принят закон о блокировке мобильной связи в колониях и СИЗО

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, позволяющий отключать от обслуживания номера телефонов людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. По мнению авторов законопроекта, это поможет бороться с телефонным мошенничеством, давлением на свидетелей и координацией членов преступных группировок.

«Сегодня киберпреступность — одна из тех проблем, которые нас очень остро волнуют», — заявил один из авторов законопроекта №876381-7, глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн.

«Сегодня мы видим всплеск преступлений, связанных с кибертехнологиями, — продолжает депутат. — По официальной статистике, у нас каждое четвёртое преступление в стране совершается с использованием IT-технологий. Это, в основном мошенничество, при этом общее количество уголовных преступлений снижается — грабежей, разбоев. Преступники уходят в интернет и IP-телефонию. Нужно отметить, что большая доля телефонных преступлений совершаются из исправительных учреждений, т.е. отбывая срок за одно преступление, осуждённые совершают новые правонарушения».

По его словам, проработка этой инициативы велась с 2014 года, и уже тогда был понятен масштаб проблемы. «Следующим шагом станет введение уголовной ответственности за повторный пронос телефонов в учреждения УИС, потому что штраф в 3-5 тысяч рублей, который предусмотрен законодательством, не соответствует общественной угрозе подобного деяния», — рассказал Хинштейн.

В соответствии с законом, «в случае выявления фактов использования подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территории следственного изолятора или исправительного учреждения абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по этим абонентским номерам прекращается оператором связи на основании решения в письменной форме руководителя ФСИН России или его заместителя, либо начальника территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится данный следственный изолятор или исправительное учреждение».

Соавтор Хинштейна, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв уверяет, что «принятие закона позволит ликвидировать подпольные «колл-центры», жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры и пожилые люди».

Ещё он сообщил, что поправки помогут также пресечь «поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов».

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