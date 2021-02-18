В России создадут Единую цифровую платформу занятости и труда

Законопроект №1114509-7 о занятости населения внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Вячеславом Володиным и Сергеем Неверовым. В числе авторов также сенаторы Валентина Матвиенко, Андрей Турчак и Андрей Клишас. Документом устанавливается централизация работы службы занятости, создаётся единый реестр вакансий.

Кроме новых полномочий, которые получит служба занятости, законопроектом предлагаются нормы, направленные на развитие электронной формы предоставления государственных услуг в сфере трудоустройства — речь идет о дистанционном взаимодействии безработного, работодателя и службы занятости, планируется также расширение функционала Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений.

Одновременно вводится требование для работодателей, являющихся органами государственной власти, государственными учреждениями, муниципальными органами власти, муниципальными учреждениями, а также для всех работодателей с численностью работников более 25 человек размещать информацию об имеющихся у них вакансиях на едином государственном портале.

Кроме того, прописывается обязанность служб занятости помочь тем безработным, которые прошли переподготовку, зарегистрироваться в качестве лиц, уплачивающих налог на профессиональный доход, то есть они будут фактически преобразовывать безработных в самозанятых.

«Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг. Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Парламентарий также предполагает, что «повысится качество и оперативность работы служб занятости — например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически в рамках межведомственного взаимодействия».

«Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил Президент, — снижению безработицы. Это серьезный шаг к формированию единого, открытого и прозрачного рынка труда, что особенно важно для тех, кому сложнее найти работу – людям с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного профессионального опыта, гражданам предпенсионного возраста», — считает Володин.

Председатель Госдумы добавил, что депутаты обсудят законопроект с работодателями, профсоюзами и экспертами.

Владимир Путин уже поддержал эту инициативу. «Давайте совместно с Правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую», — сказал глава государства.

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