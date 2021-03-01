ТСЖ из Карелии подало иск на Илью Варламова из-за поста о «говнохранителях»

Товарищество собственников жилья «Ленина 18Б» из Петрозаводска подало в Мещанский районный суд Москвы на блогера Илью Варламова иск для защиты чести, достоинства и деловой репутации, сообщает ZNAK. Собственники жилья решили судиться с Варламовым из-за его поста о «говнохранителях на страже визуального мусора», к которым он причислил и ТСЖ. Блогер раскритиковал представителей товарищества, которые подали иск к мэрии из-за требований к размещению на зданиях вывесок в центре города и выиграли суд. Как пишет местное издание Karelia.news, позднее телеграм-канал «Mash» в своём посте выставил ТСЖ «обиженными коммунальщиками, требующими за оскорбления непомерно высокую компенсацию в размере двух миллионов рублей»

«Мы выдвинули иск о защите чести и достоинства. Варламов оскорбил всех участников процесса по отмене решения мэрии, матом ругался. Тот суд мы совершенно законно выиграли. У нас есть заключение прокуратуры о том, что блогер допустил оскорбительные высказывания. Прокуратура Карелии отослала это заключение в Генпрокуратуру. Наше обращение пролежало три месяца — с ноября по февраль. Мы отследили по почте — 21 ноября Мещанский суд Москвы получил его, но ничего не предпринял. Только сейчас после третьего обращения адвоката дело сдвинулось с мертвой точки. Суд назначили на 1 марта», — заявил председатель товарищества жильцов «Ленина 18Б» Александр Чаженгин.

По данным Mash, Варламов в октябре 2020 года посещал Карелию, после чего «выдал отборную порцию ненависти в адрес местных» и показал, как выглядел город до принятия единого дизайн-кода и после. В своем посте блогер написал, что «почти 50 говнохранителей подали в суд на совет депутатов, который год назад запретил им уродовать Петрозаводск. Верховный суд Карелии им отказал, и тогда они обжаловали решение в Петербурге».

«Здесь дело не в деньгах. Нам интересно, получится ли у простых граждан защитить свои честь и достоинство в суде или блогеры могут безнаказанно говорить все, что им вздумается», — сказал Чаженгин и отметил, что в статье Варламов нет ни слова про дизайн-код и блогер перепутал понятия рекламы и вывески.

Первое мероприятие — беседа — назначено на 1 марта.

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