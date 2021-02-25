В метро поставят экраны с камерами, которые будут детектировать лица и праздношатание

Власти Москвы планируют купить и установить на 85 станциях метро мультимедийные экраны с камерами. Они смогут распознавать быстрые движения, пересечения линий и «праздношатания», сообщил «Ъ» со ссылкой на данные портала госзакупок. На покупку 316 мультимедийных экранов потратят 932 млн рублей.

В ГУП «Московский метрополитен» пояснили изданию, что экраны нужны для информирования в экстренных ситуациях, оповещения об изменениях в работе транспорта, новых сервисах, а также демонстрации справочной и коммерческой информации. «Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей»,— заверили в ГУПе.

Однако в техническом задании говорится, что каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления.

Самый продвинутый функционал должен обеспечить «модуль определения поведения объектов». С его помощью планируется фиксировать «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания». Разрабатываемая система должна интегрироваться c IT-системами метрополитена для передачи «метаданных от камеры о распознанном объекте».

Все вычисления будут происходить не в центре обработки данных, а непосредственно в камерах, в которых необходимы 2 Гб оперативной памяти и жесткий диск объемом 4 Гб, следует из документа. Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Также к системе подключат внешнюю рекламную платформу, чья принадлежность не уточняется.

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