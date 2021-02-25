Украинский суд запретил GitHub, РБК, ForkLog и ещё более 400 сайтов

Голосеевский районный суд города Киева в лице судьи Плахотнюк К.Г. постановил заблокировать на территории Украины доступ к 426 сайтам. Решение, которое обязаны исполнить интернет-провайдеры, опубликовала Нацкомиссия по государственному регулированию в сфере связи и информации. Список заблокированных сайтов вызывает по меньшей мере удивление, поскольку туда попали РБК, Live Journal, ForkLog, а также часть платформы для разработчиков программного обеспечения Github.

Голосіївський районний суд видав рішенняhttps://t.co/eGyLQ6MdEk — The Page (@the_page_ua) February 25, 2021

Это событие вызвало в UA-нете большой резонанс. Многие удивлены списком сайтов, куда попали и настоящие «инфомусорники», и приличные интернет-ресурсы. Но ещё более «экстравагантно» выглядит текст решения, которое суд принял по ходатайству Голосеевского отдела полиции.

Решения касается дела о расследовании мошенничества в особо крупных размерах и приказывает:

«…наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании веб-ресурсов».

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Видавшие виды юристы, а также интернет-активисты, общественники и отраслевики (многие — уже не первый год участвующие в тяжбах против блокировок их ресурсов) удивлены такой непривычной формулировкой, которую украинские суды приняли на вооружение в вопросе ограничения информации в интернете.

«Это притянутая за уши попытка использовать авторскрое право и процессуальные нормы следствия для закрытия доступа в интернете, — считает IT-специалист из GTB Technologies Павло Славинский. — Абсурд неимоверный, однако формально провайдерам светит срок, если не исполнят… Но как это исполнить вообще?»

По мнению юриста общественной организации «Лаборатория цифровой безопасности» Максима Дворового, формулировка про «блокировку имущественных прав» не базируется на украинском законодательстве. «Поэтому с точки зрения международных стандартов защиты прав человека и статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, блокировка с такой формулировкой будет признана не отвечающей критерию «предсказуемости закона». Провайдеры обязаны это исполнить, ведь это — решения суда. Но решение неправомерное», — заметил он.

«В этом списке есть как сеть «сливных бачков», так и попытка подсунуть вполне приличные ресурсы, — говорит член правления ИнАУ Александр Глущенко. — И полное непонимание судьей или Нацполицией ни работы интернета, ни даже логики этого процесса. Дополнительно непонятно, при чем операторы телекоммуникаций к каким-то имущественным правам, возникающим у пользователей? Такая практика имеет одну сторону: «под шумок» можно выпилить любого конкурента, подсунув его в такое решение»

В этот же день не менее одиозное решение вынес Киевский районный суд Харькова, постановивший заблокировать отдельные Telegram-каналы по требованию Службы безопасности Украины (СБУ).

«Завизжал просто. Клиника. Даже не очень понятно, как эти тупозавры умудряются выживать в ходе естестенного отбора? Соседним «решением» предлагается «запретить» GitHub, Livejournal, ForkLog и еще штук 400 сайтов. Блокируйте уже Гихаб, я хочу посмотреть, как все рушится», — написал по поводу решений обоих судов интернет-активист «Украинского киберальянса», IT-специалист Андрей Баранович (Шон Таунсенд), который с самого начала введения первых блокировок российских сайтов в 2017 году выступал против данной меры, утверждая, что в итоге это откроет ящик Пандоры для разного рода злоупотреблений.

CEO ForkLog Анатолий Каплан отметил, что подобная ситуация, вероятно, создана «коррумпированными чиновниками, которых подкупили настоящие мошенники, так как мы публикуем множество расследований в отношении этих «людей», имеющих связи в полиции, спецслужбах и правительстве».

Голосеевский суд Киева в лице судьи Плахотнюка К.Г. постановил «арестовать имущественные права интеллектуальной собственности» 426 сайтов и закрыть к ним доступ. В этот список попал и журнал ForkLog, хотя домен указан с лишним пробелом.https://t.co/O0yBLri30a — ForkLog (@ForkLog) February 25, 2021

«РосКомСвобода» связалась с шеф-редактором ForkLog Никитой Штерингардом, который считает, что возникшая ситуация — это ни что иное, как произвол силовиков. Он также заявил:

«Нас никто о решении суда или каких-то подозрениях не уведомлял, поэтому очевидно, что процессуальные нормы были нарушены. Мы узнали обо всем из Facebook и сейчас консультируемся с юристами, чтобы понять, что вообще произошло, и будем отвечать на этот беспредел в правовом поле. Не исключаем, что в частности могли подсуетиться и мошенники, о которых мы ранее публиковали расследование».

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Telegram-канал RUH8 вспомнил несколько случаев, когда под надуманными предлогами украинские сайты, в том числе новостные, улетали в бан, а многочисленные иски операторов и владельцев ресурсов ни к чему не приводили, поскольку по мнению судов они являются «не той стороной». Но тогда странно, почему «не та сторона» в лице провайдера должна все эти абсурдные решения выполнять? «Сейчас предлагается заблокировать Гитхаб. Единственное возможное решение — отменить все уже вынесенные судебные решения. Наказать всех причастных к правовому беспределу, а блокировки на каналах связи законодательно запретить», — подытоживает RUH8.

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