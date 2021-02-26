Владельцы TikTok выплатят $92 млн по иску о нарушении конфиденциальности в США

Китайская компания ByteDance, владелец видеосервиса TikTok, готова выплатить $92 млн для урегулирования претензий к нарушению конфиденциальности данных некоторых его американских пользователей. Коллективный иск к компании почти год рассматривался в окружном суде в Иллинойсе, суд теперь должен утвердить мировое соглашение по делу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, поданные компанией в окружной суд в Иллинойсе.

ByteDance, the Chinese company that owns the short video app TikTok, has agreed to a $92 million class-action settlement to settle data privacy claims from some U.S. TikTok users, according to documents filed Thursday in U.S. District Court in Illinois. https://t.co/v3CiD2ZAuP — NBC News (@NBCNews) February 25, 2021

В TikTok заявили, что они не согласны с утверждениями истцов, но компания решила, что вместо долгого судебного разбирательства лучше будет сосредоточить усилия «на создании безопасного и радостного опыта общения» в онлайн-сервисе.

В исках утверждалось, что приложение TikTok «проникает на устройства своих пользователей и извлекает широкий спектр личных данных, включая биометрические данные и контент, которые ответчики используют для отслеживания и профилирования пользователей TikTok с целью, среди прочего, таргетинга рекламы и получения прибыли».

Мировое соглашение было достигнуто после «тщательного изучения исходного кода TikTok под руководством экспертов» и обширных посреднических усилий, согласно заявлению об одобрении урегулирования.

Отдельно в Вашингтоне Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции США изучают вопрос о том, что TikTok не выполнил соглашение 2019 года, направленное на защиту конфиденциальности детей.

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