Владельцы TikTok выплатят $92 млн по иску о нарушении конфиденциальности в США

Китайская компания ByteDance, владелец видеосервиса TikTok, готова выплатить $92 млн для урегулирования претензий к нарушению конфиденциальности данных некоторых его американских пользователей. Коллективный иск к компании почти год рассматривался в окружном суде в Иллинойсе, суд теперь должен утвердить мировое соглашение по делу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, поданные компанией в окружной суд в Иллинойсе.

ByteDance, the Chinese company that owns the short video app TikTok, has agreed to a $92 million class-action settlement to settle data privacy claims from some U.S. TikTok users, according to documents filed Thursday in U.S. District Court in Illinois. https://t.co/v3CiD2ZAuP

— NBC News (@NBCNews) February 25, 2021