Facebook хочет встроить систему распознавания лиц в «умные» очки

Компания Facebook рассматривает возможность добавления системы распознавания лиц в новые «умные» очки, которые планирует выпустить до конца года. Функция может не появиться из-за законов США и невозможности избавиться от рисков «реального вреда» для пользователей. Об этом пишет BuzzFeed News с ссылкой на внутреннюю встречу сотрудников.

Во время встречи неназванный сотрудник Facebook выразил обеспокоенность использованием данной технологии. Он предположил, что пользователи могут злоупотребить этой опцией, — например, использовать её для сталкерства. В ответ глава подразделения дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) заявил, что компания изучает юридическую и этическую сторону использования системы распознавания лиц:

.

Он также отметил, что возможность поиска людей на основе изображений их лиц может не появиться из-за действующего законодательства США.

We’ve been open about our efforts to build AR glasses and are still in the early stages. Face recognition is a hugely controversial topic and for good reason and I was speaking about was how we are going to have to have a very public discussion about the pros and cons. (1/2) https://t.co/PFNSoBpcni

— Boz (@boztank) February 25, 2021