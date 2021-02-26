Facebook хочет встроить систему распознавания лиц в «умные» очки

Компания Facebook рассматривает возможность добавления системы распознавания лиц в новые «умные» очки, которые планирует выпустить до конца года. Функция может не появиться из-за законов США и невозможности избавиться от рисков «реального вреда» для пользователей. Об этом пишет BuzzFeed News с ссылкой на внутреннюю встречу сотрудников.

Во время встречи неназванный сотрудник Facebook выразил обеспокоенность использованием данной технологии. Он предположил, что пользователи могут злоупотребить этой опцией, — например, использовать её для сталкерства. В ответ глава подразделения дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) заявил, что компания изучает юридическую и этическую сторону использования системы распознавания лиц:

«Распознавание лиц может стать одной из самых серьёзных проблем, потому что у этой опции есть очевидные преимущества и невероятные риски. И мы не знаем, как уравновесить эти системы».

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Он также отметил, что возможность поиска людей на основе изображений их лиц может не появиться из-за действующего законодательства США.

We’ve been open about our efforts to build AR glasses and are still in the early stages. Face recognition is a hugely controversial topic and for good reason and I was speaking about was how we are going to have to have a very public discussion about the pros and cons. (1/2) https://t.co/PFNSoBpcni — Boz (@boztank) February 25, 2021

Использование подобных технологий в продуктах Facebook вызывает дополнительное обсуждение из-за плохой репутации соцсети в вопросах конфиденциальности. В 2018 году компания стала одним из ключевых участников скандала с Cambridge Analytica. Сторонняя аналитическая фирма использовала данные Facebook для подстройки политической предвыборной рекламы. Предположительно, для этого фирма собрала сведения о 87 миллионах пользователей. В ходе расследования Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) пришлось дать показания перед конгрессом США. После этого Федеральная комиссия по торговле (FTC) оштрафовала соцсеть на $5 миллиардов.

Кроме этого, в 2015 году жители штата Иллинойс подали в суд на Facebook за незаконный сбор биометрических данных для отметок на фотографиях. В январе 2021 года компания урегулировала иск, согласившись выплатить истцам $650 миллионов. Компания заплатит по $340 каждому из 1,6 миллиона своих пользователей из Иллинойса.

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