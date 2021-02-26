Tor представил обновлённое приложение для обмена файлами OnionShare 2.3

После более года разработки проект Tor представил выпуск утилиты OnionShare 2.3, позволяющей безопасно и анонимно передавать и получать файлы, а также организовать работу публичного сервиса для обмена файлами. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензий GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora, Windows и macOS.

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The new OnionShare is out! It adds a bunch of great features like tabs, anonymous chat that never logs anything, and better command line support https://t.co/xuQpZqUrfo

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OnionShare запускает на локальной системе web-сервер и делает его доступным для других пользователей, после чего для доступа к нему генерируется непредсказуемый «луковый» адрес. Для загрузки или отправки файлов другим пользователям достаточно открыть этот адрес в Tor Browser. В отличие от отправки файлов по email или через такие сервисы, как Google Drive, DropBox и WeTransfer, система OnionShare является самодостаточной, не требует обращения к внешним серверам и позволяет передать файл без посредников напрямую со своего компьютера.

От других участников обмена файлами не требуется установка OnionShare, достаточно обычного Tor Browser и одного экземпляра OnionShare у одного из пользователей. Конфиденциальность пересылки осуществляется путём безопасной передачи адреса.

Основные новшества:

Реализована поддержка вкладок, позволяющих одновременно выполнять несколько действий в программе. Поддерживается запуск четырёх типов сервисов во вкладках: предоставление доступа к своим файлами, получение сторонних файлов, управление локальным сайтом и общение в чате. Для каждого сервиса можно открывать несколько вкладок, например, можно запустить несколько локальных сайтов и создать несколько чатов. После перезапуска ранее открытые вкладки сохраняются и привязываются к тому же OnionShare-адресу.

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Добавлена возможность создания защищённых одноразовых чат-комнат для анонимного общения без сохранения истории переписки. Доступ к чату предоставляется на основе типового адреса OnionShare, который можно отправить участникам, с которыми необходимо что-то обсудить. К чату можно подключиться без необходимости установки OnionShare, просто открыв присланный адрес в Tor Browser. Обмен сообщениями в чате шифруется с использованием оконечного шифрования, реализованного на базе штатных onion-сервисов Tor без изобретения дополнительных механизмов шифрования.В качестве возможной области применения встроенного чата называются ситуации, в которых требуется что-то обсудить без оставления следов, — в обычных мессенджерах нет гарантии того, что отправленное сообщение будет удалено получателем и не осядет в промежуточных хранилищах и дисковом кэше. В чате OnionShare сообщения только показываются и нигде не сохраняются. Чат OnionShare также можно использовать для организации быстрого общения без заведения учётных записей или когда нужно обеспечить анонимность участника.

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Расширены возможности для работы с OnionShare из командной строки без запуска графического интерфейса. Интерфейс командной строки выделен в отдельное приложение onionshare-cli, которое в том числе можно использовать на серверах без монитора. Поддерживаются все базовые операции, например, для создания чата можно запустить команду «onionshare-cli —chat», для создания сайта — «onionshare-cli —website», а для приёма файла — «onionshare-cli —receive».

Примечательно, что сразу после релиза разработчики сами обнаружили в OnionShare 2.3 несколько ошибок, которые тут же исправили и выпустили корректную версию приложения OnionShare 2.3.1. Скачать это можно на onionshare.org.

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