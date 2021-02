Tor представил обновлённое приложение для обмена файлами OnionShare 2.3

После более года разработки проект Tor представил выпуск утилиты OnionShare 2.3, позволяющей безопасно и анонимно передавать и получать файлы, а также организовать работу публичного сервиса для обмена файлами. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензий GPLv3. Готовые пакеты подготовлены для Ubuntu, Fedora, Windows и macOS.

