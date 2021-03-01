Россия стала лидером по госзапросам в TikTok

За второе полугодие 2020 года TikTok удалил 89,13 миллиона видеоклипов, что составляет менее 1% от всего загруженного на платформу контента. Об этом говорится в «отчёте о прозрачности», которые сервис опубликовал на днях. Больше всего удалённых видеороликов приходится на США — 11,78 млн. Сервис подчёркивает, что 83,3% удалённого в целом контента никто даже не успел посмотреть.

Удаления происходили по самым разным причинам, но такие нарушения, как незаконные действия в отношении несовершеннолетних, сцены насилия и порнография, самоубийства и опасные действия, нарушение копирайта и т.п. составили менее 1% от всех удалённых роликов.

С помощью автоматизированных средств платформы было остановлено создание 173,25 миллионов аккаунтов. Более 3,5 миллионов сообщений также были отклонены за нарушение политики и правил компании в отношении рекламы — при этом TikTok подчеркнул, что не приемлет платной политической рекламы.

Помимо США, около 8,22 млн удалённых видео имели пакистанское происхождение, 7,51 млн — бразильское, и 4,75 миллионов роликов было снято в России. Первую пятёрку стран по количеству удалённого контента замыкает Индонезия — на неё пришлось 3,86 млн видео.

.

Среди правительственных обращений лидером стала Россия — 135 запросов. Всего при этом было указано на 375 учётных записей, из них заблокированы или удалены 94 аккаунта, а случаев по удалению контента — 42.

Следом за Россией идут Пакистан с 97 запросами и Австралия — 32 запроса.

.

Относительно информации о пользователях РФ не в числе лидеров. Юридических запросов было отправлено 14, из которых экстренные — 2. Процент удовлетворённых запросов по первой категории — 67%, по экстренным — 100%.

Больше всего запросов о пользователях отправляют США — 546, Индия — 104 и Великобритания — 91.

Соцсеть в отчёте указала, что экстренные запросы могут удовлетворяться и без решения суда:

«Это происходит, когда у нас есть основания считать, что раскрытие информации необходимо для предотвращения неминуемого риска смерти или серьезного физического увечья для любого человека».

.

TikTok отмечает, что работает с рядом экспертов, которые помогают ему понять «динамичный политический ландшафт и разрабатывать политики и стратегии модерации для решения проблемного контента и поведения по мере его появления».

Сама платформа в атоматическом режиме, либо по жалобам удаляет контент, нарушающий правила TikTok. Среди основных проблемных тем соцсеть назвала насилие и экстремизм, порнография, нарушение авторских прав, а также целый ряд запретов, связанный с нарушением прав несовершеннолетних, к которым платформа относит всех лиц моложе 18 лет.

.

.

.