Исследование: власти усилили давление на блогеров и журналистов за посты в интернете

В России значительно выросло давление на авторов публикаций социально-политического характера в Сети, в том числе на журналистов. К такому выводу пришли эксперты проекта «Сетевые свободы», который организован Международной «Агорой».

Ими был подготовлен доклад «Свобода интернета 2020: вторая волна репрессий».

Поиск материалов для доклада производился путем отбора алгоритмом машинного обучения с последующей ручной модерацией. Обучение алгоритма распознаванию публикаций, касающихся вмешательства в свободу интернета в России, производилось на основе данных мониторинга предыдущих лет и материалах опубликованных ранее аналогичных докладов.

Этот алгоритм предоставили исследователям разработчики из «РосКомСвободы», которые также подготовили визуализацию данных из доклада.

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В 2020 г. в России насильственные действия и задержания со стороны правоохранителей в отношении публикаторов социально-политического контента в Сети происходили почти вдвое чаще, чем годом ранее. Эта цифра выросла с 57 случаев в 2019 году до 103 случаев в 2020 году.

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Давление на медиаактивистов и журналистов за их публикации в сети заметно выросло в 2020 году https://t.co/T6fDmjCT37 — Ведомости (@Vedomosti) March 2, 2021

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Под насилием авторы доклада — Дамир Гайнутдинов и Станислав Селезнёв — подразумевали прямые нападения, а также угрозы безопасности, порчи имущества, насильственные задержания с целью ограничить распространение информации в рунете. В 48 случаях, утверждают в «Агоре», пострадавшими стали сотрудники СМИ, а нападающими оказывались чаще всего силовики и представители охранных предприятий.

В ряде регионов, отмечается в исследовании, насилие носит систематический характер, среди регионов, где это происходит, Москва, Петербург, Московская, Иркутская и Свердловская области. Среди упомянутых экспертами примеров такого насилия – случай журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на голосовании по поправкам в Конституцию.

Нападения, совершённые на медиаактивиста Сергея Плотникова и ведущего штаба Навального Дмитрия Низовцева в Хабаровском крае, считают аналитики «Агоры», являются попытками властей ограничить распространение информации о массовых протестах в сети.

В докладе отмечается, что пандемия коронавируса в 2020 году подтвердила уникальную роль интернета, который обеспечивает существование и устойчивое развитие общества даже в ситуации глобального кризиса. По мнению авторов доклада, в текущем году свобода интернета по-прежнему находится под угрозой.

В прошлом году исследователями было зафиксировано 275532 отдельных случая вмешательства в свободу интернета в России, из которых абсолютное большинство (272487), как и прежде, связано с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам, а также запретом информации по различным основаниям. По сравнению с показателями 2019 года (277491), произошло незначительное снижение этого показателя.

Однако попыток давления на непосредственно авторов тех или иных онлайн-высказываний становится больше, причём растёт количество регионов, которые перемещаются из зоны более спокойного отношения к инакомыслию (так называемых «зелёных» регионов, где зафиксировано менее трех случаев вмешательства в свободу интернета и ни одного случая насилия или реального лишения свободы) в зону жёсткого его неприятия. Авторы доклада сделали отдельный акцент на уменьшении таких «зелёных зон», где осталось всего два региона — Чукотский автономный округ и Республика Тыва:

За минувший год увеличилось количество фактов уголовного преследования за активность в интернете (289 фактов по сравнению с 200 в 2019 году), кибератак (43 в 2020 году по сравнению с 32 — в 2019). Случаи применения насилия или угроз в связи с выражением мнения в интернете отмечены как минимум в 21 регионе. Абсолютные рекордсмены по насилию (62 из 103 инцидентов) — Чечня (40), Москва (17) и Хабаровский край (5).

Авторы также подчёркивают тревожные тренды прошлого года и прогнозируют дальнейший прост давления на свободу Рунета:

«По итогам прошлого года мы зафиксировали важный тренд, который необходимо отметить — это целенаправленное уголовное преследование администраторов популярных пабликов в социальных сетях и Telegram- и Youtube-каналов (мы выявили не менее десяти подобных случаев). Речь, в частности, идет о 14 уголовных делах в отношении «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова, преследовании создателей YouTube-канала «Не будь инертным» Максима Лаврентьева и Сергея Каменского, приговоре создателям паблика «А.У.Е.» во «ВКонтакте» Николаю Бабарике и его супруге Натальи Бабарике. В дальнейшем нас, очевидно, ждет дальнейший рост числа блокировок и случаев привлечения администраторов пабликов, каналов и групп в социальных сетях, а также редакций СМИ и обычных пользователей к ответственности и дальнейшая криминализация несанкционированной онлайн-активности».

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Как заявил «Ведомостям» руководитель проекта «Сетевые свободы» Дамир Гайнутдинов, российское законодательство сейчас обновляется в направлении усиления административной ответственности за онлайн-публикации. Кроме того, российские власти начали заявлять претензии к глобальным платформам наподобие Twitter: накануне в Роскомнадзоре сервис обвинили в злостном нарушении российского законодательства, отметив, что за последние годы администрация сервиса не выполнила более 10% требований об удалении информации, признанной запрещенной в России.

Юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян отметил, что во время пандемии участились случаи нарушения прав граждан в цифровом пространстве — речь идет о нарушениях тайны частной жизни и переписки из-за активного применения системы распознавания лиц, отслеживания геолокации и сбора данных с помощью мобильных приложений.

В исследовании была использована интерактивная карта нарушений онлайн-свобод россиян, где можно увидеть, какое количество случаев преследования за публикации в Сети произошло, в каком регионе и насколько серьёзными были инциденты.

Отдельная глава доклада посвящена правоприменению так называемого «законодательства о фейках». Именно они продемонстрировали наибольший рост (ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ). За 2020 год исследователями было зафиксировано не менее 266 таких производств в 61 регионе страны. Для сравнения, в 2019 году было выявлено лишь 19 случаев административного преследования за распространение недостоверной информации. При этом из 172 известных высказываний, послуживших основанием для преследования граждан, лишь 7 не касались COVID-19:

Затронули исследователи тему цензуры контента и давления на IT-компании. Касалось это в том числе требований заблокировать признанными недостоверными новости о коронавирусе, в числе которых — исследование «Медиазоны» о распространении инфекции в исправительных учреждениях. Входит в эту категорию и необычный рост внимания к аниме, когда муды в Санкт-Петербурге целыми пакетами блокировали ссылки на сериалы данного жанра.

Отмечен также рост внимания к зарубежным платформам Twitter, Facebook и YouTube, от которых российские власти требуют «исполнения российского законодательства», проявляющегося прежде всего в ослаблении модерации по отношению к провластным новостным ресурсам.

При этом исследователи отмечают, что политика государства остаётся гибкой и в некоторых рамках может меняться. Например, российские власти официально и демонстративно отказались от претензий к Telegram, а запрет криптовалют неожиданно сменился требованиями её декларировать. «Учитывая то, как неожиданно сыграл против спецслужб «пакет Яровой» в деле об отравлении Алексея Навального, нельзя исключать изменений и в этом направлении, — считает «Агора». — Хотя может и ускориться локализация данных под предлогом вывода их из-под контроля зарубежных правительств».

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