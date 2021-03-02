Полиция не оценила онлайн-шутку актёра и звукорежиссёра Дмитрия Урюпина об акции с фонариками

Полиция задержала москвича Дмитрия Урюпина за саркастический пост об акции с фонариками 14 февраля в поддержку Алексея Навального. Об этом он сам рассказал «ОВД-Инфо».

Мужчину доставили в отдел полиции по району Северное Тушино и собирались составить протокол по статье об организации несогласованной акции без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). По этой статье ему грозит до 10 суток административного ареста. Однако позже москвича отпустили, взяв обязательство о явке в отдел на 4 марта.

Житель Москвы на неделю раньше Леонида Волкова в шутку предложил «протестовать с помощью фонарика». И теперь его задержали https://t.co/gJodK77gG7 — Meduza (@meduzaproject) March 2, 2021

Как рассказывает сам Урюпин, он не призывал выходить на акцию с фонариками, а за неделю до неё в блоге писателя Леонида Каганова написал саркастический комментарий, смысл которого заключался в том, что оппозиционерам больше никаких методов для выражения своего протеста не остаётся, и в шутку предложил:

«Если Вы полагаете, что это ещё не так плохо, то у меня для Вас нет приличных слов. Могу только посоветовать протестовать с помощью фонарика, мигая им послания морзянкой под подушку. Сим победиши!»

.

Когда оппозиционный политик, один из основателей «ОЗИ» Леонид Волков предложил провести акцию с фонариками, Урюпин в своём Facebook, также в шутку, написал о том, что сторонники Навального «следят за его жизнедеятельностью» и что ему «идею не жалко».

«Я брякнул заведомую и откровенную глупость, насмехаясь над собеседником! Что же вы творите, господа!!!» — отметил он.

Очевидно, московские полицейские не оценили иронии, поэтому пригласили Урюпина на беседу.

Дмитрий Урюпин — режиссёр, актёр, арт-директор, журналист, звукорежиссёр. В 1980-х годах он снялся в таких известных фильмах как «Пощёчина, которой не было», «Город Зеро» и «Стеклянный лабиринт». С 1993 года – арт-директор различных независимых музыкантов и артистов (оказывал помощь в продвижении творчества, устраивал выступления, участвовал в организации фестивалей и т.п.), у себя на странице часто рассказывает об организации «квартирников». В 2004 году создал студию звукозаписи «Аудио Театр», на базе которой как режиссёр поставил множество радиоспектаклей, записал сотни часов аудиокниг. С 2009 года чаще работает в качестве саунд-дизайнера, режиссёра, актёра озвучания кино- и анимационных фильмов, компьютерных игр. На данный момент это направление является основной деятельностью. На YouTube есть канал, где он выкладывает ролики со своим звуковым оформлением.

.

.

.