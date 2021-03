Хакеры выпустили джейлбрейк для iPhone 12

Хакеры из команды Unc0ver, взламывающие iPhones, выпустили новый джейлбрейк (jailbreak) Unc0ver 6 для iPhone 12. Однако он подходит почти для любой версии смартфона с iOS 11 (iPhone 6s и выше), включая одну из последних (декабрьская iOS 14.3). При этом для iOS 14.4. он не работает: это связано с тем, что Apple перестала подписывать ОС.

Unc0ver Jailbreak for iOS 14 to iOS 14.3 Released With Support for iPhone 6s to iPhone 12 https://t.co/N3woJkJ7Xg pic.twitter.com/lmRuZsUm2p

— Wccftech (@wccftech) February 28, 2021