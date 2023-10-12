Роскомнадзор составил 12 протоколов за отказ компаний локализовать данные

В Москве мировой суд зарегистрировал двенадцать протоколов об административном правонарушении в отношении иностранных компаний, отказавшихся локализовать данные россиян на территории страны.
Пресс-служба суда сообщает:
«В мировой суд участка №422 поступили протоколы в отношении Coinbase Ireland Limited, AIDA International, United Parcel Service Inc, Spotify AB, Airbnb, Inc., OOO Agoda Company Pte. Ltd., Ookla LLC, Google LLC, Molchanovs Pte Ltd, Proxima Beta Pte Limited, Freelancer International Pty Limited, MyHeritage Ltd. Заседания назначены на 16 октября и на 9 ноября».
Часть компаний привлекаются за отказ локализовать данные россиян в России впервые (ч.8 ст. 13.11), им грозят штрафы до 6 млн рублей.
Больше половины, включая Ookla LLC, Google LLC, Spotify AB, Airbnb, United Parcel Service (UPS), привлечены за повторное нарушение оператором, не выполнившим при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории России. (ч.9 ст. 13.11 КоАп). Им грозят штрафы от 6 до 18 млн рублей.
Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в России. Среди локализовавших данные в России компаний были названы Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.