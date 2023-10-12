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12 October 2023

Роскомнадзор составил 12 протоколов за отказ компаний локализовать данные

В этом списке криптобиржа Coinbase, стриминговый сервис Spotify, площадка аренды жилья Airbnb, генеалогическая соцсеть MyHeritage и другие. Им грозят миллионные штрафы.

В Москве мировой суд зарегистрировал двенадцать протоколов об административном правонарушении в отношении иностранных компаний, отказавшихся локализовать данные россиян на территории страны.

Пресс-служба суда сообщает:

«В мировой суд участка №422 поступили протоколы в отношении Coinbase Ireland Limited, AIDA International, United Parcel Service Inc, Spotify AB, Airbnb, Inc., OOO Agoda Company Pte. Ltd., Ookla LLC, Google LLC, Molchanovs Pte Ltd, Proxima Beta Pte Limited, Freelancer International Pty Limited, MyHeritage Ltd. Заседания назначены на 16 октября и на 9 ноября».

Часть компаний привлекаются за отказ локализовать данные россиян в России впервые (ч.8 ст. 13.11), им грозят штрафы до 6 млн рублей.

Больше половины, включая Ookla LLC, Google LLC, Spotify AB, Airbnb, United Parcel Service (UPS), привлечены за повторное нарушение оператором, не выполнившим при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан России с использованием баз данных, находящихся на территории России. (ч.9 ст. 13.11 КоАп). Им грозят штрафы от 6 до 18 млн рублей.

  • Coinbase Ireland Limited — американская криптовалютная биржа.
  • United Parcel Service, Inc. основана в 1907 году и является одной из крупнейших американских организаций в мире, которая специализируется на доставке экспресс-грузов и логистике, обслуживает более 200 стран в мире.
  • OOO Agoda Company Pte. Ltd. — это ведущий сервис онлайн бронирования отелей в Азии.
  • Proxima Beta Pte Limited - это компания, специализирующаяся на разработке и создании инновационных программных решений.
  • Компания Ookla является мировым лидером в области тестирования интернета и создателем популярнейшего сервиса Speedtest Intelligence, который предоставляет возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения.
  • MyHeritage — международная онлайн-платформа, которая позволяет участникам создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, создавать родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты.
  • Airbnb — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

Ранее в Роскомнадзоре сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в России. Среди локализовавших данные в России компаний были названы Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

242-ФЗ слежка за пользователями КоАП локализация данных 13.11

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