15-секундное правосудие в деле о блокировке сайта «НЕТ!»

Юристам «Команды 29» и оппозиционному политику Андрею Пивоварову пока не удалось через суд разблокировать сайт кампании «НЕТ!», которая была инициирована весной прошлого года против внесения поправок в Конституцию. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте правозащитной организации. По словам юристов, на принятие решения Коллегии судей Второго кассационного суда общей юрисдикции понадобилось всего 15 секунд:

У нас случилось быстрое правосудие. Только что коллегии судей хватило 15 (!!) секунд, чтобы вынести решение по делу о блокировке сайта «НЕТ!». — Команда 29 (@Komanda29) April 27, 2021

Напомним, сайт «НЕТ!» был заблокирован Таганским районным судом города Москвы в августе прошлого года (заявление Роскомнадзора было принято в марте):

reestr.rublacklist.net/record/2148466

Надзорное ведомство подало иск в защиту неопределённого круга лиц к владельцам сайта о признании деятельности интернет-ресурса незаконной, осуществляемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных, признании информации обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. Суд исковые требования Роскомнадзора удовлетворил.

После этого активистами и «Командой 29» это решение было обжаловано, но суд апелляционной инстанции оставил его в силе. После чего дело дошло до кассации, в которой, как мы видим, судейская коллегия также почему-то не захотела отменять решения Таганского районного суда.

«Конечно, решение о признании блокировки сайта законной оставили в силе. Скоро нас ждёт вторая кассация по этому делу, надеемся, на ней судьи (хотя бы для приличия) проведут в совещательной комнате дольше 15 секунд», – иронизирует «Команда 29».