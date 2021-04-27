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April 27, 2021, 10:30 a.m.

15-секундное правосудие в деле о блокировке сайта «НЕТ!»

Коллегия судей оставила в силе решение Таганского районного суда города Москвы об ограничении доступа к сайту кампании против внесения поправок в Конституцию.

Юристам «Команды 29» и оппозиционному политику Андрею Пивоварову пока не удалось через суд разблокировать сайт кампании «НЕТ!», которая была инициирована весной прошлого года против внесения поправок в Конституцию. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте правозащитной организации. По словам юристов, на принятие решения Коллегии судей Второго кассационного суда общей юрисдикции понадобилось всего 15 секунд:

Напомним, сайт «НЕТ!» был заблокирован Таганским районным судом города Москвы в августе прошлого года (заявление Роскомнадзора было принято в марте):

reestr.rublacklist.net/record/2148466

Надзорное ведомство подало иск в защиту неопределённого круга лиц к владельцам сайта о признании деятельности интернет-ресурса незаконной, осуществляемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных, признании информации обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. Суд исковые требования Роскомнадзора удовлетворил.

После этого активистами и «Командой 29» это решение было обжаловано, но суд апелляционной инстанции оставил его в силе. После чего дело дошло до кассации, в которой, как мы видим, судейская коллегия также почему-то не захотела отменять решения Таганского районного суда.

«Конечно, решение о признании блокировки сайта законной оставили в силе. Скоро нас ждёт вторая кассация по этому делу, надеемся, на ней судьи (хотя бы для приличия) проведут в совещательной комнате дольше 15 секунд», – иронизирует «Команда 29».

Роскомнадзор 152-ФЗ 242-ФЗ кассация Команда 29 абсурд суд

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