В реестр новостных агрегаторов добавили ещё одного участника — «24СМИ»

Новое пополнение в реестре новостных агрегаторов. В компанию к MailRu, Rambler, «Дзен» и др. добавилось «24СМИ»:
В реестре указан только владелец агрегатора и его название, поэтому только по этим признакам нам удалось его найти.
Согласно закону, в реестр новостных агрегаторов может быть внесён только тот ресурс, аудитория которого по России составляет больше 1 миллиона человек. Любопытно, что в марте 2017 года этот порог не прошли Google News, поскольку по данным Роскомнадзора, такое количество пользователей в РФ глобальный гигант на тот момент не собирал. А вот «24СМИ» в 2023 году собрать смог.
Внесение в реестр накладывает на агрегатор новостей ряд обязанностей, как то:
Также при этом владелец новостного агрегатора не несет ответственность за распространение им новостной информации в случае, если она является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, размещенных на официальном сайте государственного органа в сети «Интернет» или распространенных средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации.
За соблюдением всех этих требований следит Роскомнадзор. О же занимается подсчётом пользователей агрегатора.
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23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.