В реестр новостных агрегаторов добавили ещё одного участника — «24СМИ»

Новое пополнение в реестре новостных агрегаторов. В компанию к MailRu, Rambler, «Дзен» и др. добавилось «24СМИ»:

В реестре указан только владелец агрегатора и его название, поэтому только по этим признакам нам удалось его найти.

Согласно закону, в реестр новостных агрегаторов может быть внесён только тот ресурс, аудитория которого по России составляет больше 1 миллиона человек. Любопытно, что в марте 2017 года этот порог не прошли Google News, поскольку по данным Роскомнадзора, такое количество пользователей в РФ глобальный гигант на тот момент не собирал. А вот «24СМИ» в 2023 году собрать смог.

Внесение в реестр накладывает на агрегатор новостей ряд обязанностей, как то:

не допускать, чтоб его программа (видимо, имеется в виду приложение) была использована для распространения уголовно наказуемых деяний, разглашения гостайны, призывов к терроризму и экстремизму, а также пропагандирующих порно, насилие и жестокость и содержащих нецензурную брань материалов;

проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений до их распространения и незамедлительно прекратить их распространение;

не допускать использование новостного агрегатора в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения недостоверной общественно значимой новостной информации под видом достоверных сообщений, а также распространения информации с нарушением законодательства Российской Федерации;

не допускать распространения порочащих граждан сведений и касающейся частной жизни людей информации;

хранить в течение шести месяцев распространенную ими новостную информацию, сведения об источнике ее получения, а также сведения о сроках ее распространения, и т.п.

Также при этом владелец новостного агрегатора не несет ответственность за распространение им новостной информации в случае, если она является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, размещенных на официальном сайте государственного органа в сети «Интернет» или распространенных средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации.

За соблюдением всех этих требований следит Роскомнадзор. О же занимается подсчётом пользователей агрегатора.