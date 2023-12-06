Как преследовали блогеров и знаменитостей в ноябре

Вашему вниманию второй ноябрьский дайджест преследований за слова. Традиционно он посвящён знаменитым россиянам (и не только гражданам РФ), а также блогерам.

Административные наказания

Белоярский районный суд в Свердловской области оштрафовал на 40 тысяч преподавателя из Заречного Ивана Золотова. Все из-за <антиспецоперационных> стихов, опубликованных во «ВКонтакте» на личной странице педагога.



Суд не удовлетворил ни одного ходатайства защиты, кроме просьбы о ведении протокола. Кроме того, судья выслушал лишь свидетелей обвинения, которые путались в показаниях. Золотов вместе с адвокатом намерены обжаловать дело в областном суде.

Писателя Дмитрия Глуховского в третий раз оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки. Такое решение вынес Останкинский суд Москвы.



Как сообщили в пресс-службе суда, поводом стали посты в соцсетях. В июне суд оштрафовал Глуховского по аналогичной статье на 40 тыс. рублей, затем в начале ноября на 50 000 руб.



В октябре прошлого года Дмитрия Глуховского внесли в реестр «СМИ-иноагентов».

Суд прекратил дело бурятского режиссёра Артёма Бурлова по статье о «дискредитации» армии. Это первый подобный случай в Улан-Удэ. Бурлов в телеграм-канале выложил фото пикетчика с плакатом «Хватит врать, воровать и воевать». В октябре 2023 года полиция составила на него протокол о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП РФ).



Защите Бурлова удалось убедить суд, что на фото изображен другой человек. Юристы настаивали: публикация поста о пикете не означает, что автор канала согласен с мнением пикетчика. Как сообщила правозащитница Надежда Низовкина, это первый случай в Улан-Удэ, когда суд прекращает административное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Полиция задержала в аэропорту Пулково певца Эдуарда Шарлота (известен под творческим псевдонимом Шарлот), который ранее демонстративно сжег российский паспорт. Музыканта, который прилетел из Еревана в ночь на 22 ноября, встретили в аэропорту полицейские и заключили в наручники. Его увели в служебное помещение для проверки.



Ранее певец, известный эпатажными поступками, сообщил в своих соцсетях о возвращении в Россию. Он рассказал поклонникам, что записал «хороший альбом на русском языке» и собирается его презентовать. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет и МВД России с просьбой дать правовую оценку действиям музыканта, который ранее сжег российский паспорт.



Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга назначил певцу административный арест сроком на 13 суток по статье о мелком хулиганстве. Также его заставили на камеру попросить прощения за свои действия.

Позже Мизулина заявила о возбуждении уголовеных дел против певца. По её словам, два дела – по ч.4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), третье — по ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»).

Роскомнадзор впервые назначил штраф владелице Telegram-канала «Лиса рулит» Елене Лисовской за отсутствие обязательной маркировки рекламы.



Речь идёт о трёх эпизодах нарушения правил маркировки рекламного контента (требование закона «О рекламе»), которые нашли в Telegram-канале Лисовской. Сумму штрафов в РКН озвучить отказались. Сама Лисовская рассказала РБК, что они составили 300 000 рублей.

Уголовное преследование

Генпрокуратура проверит блогера Хасбика (Хасбуллу Магомедова) по экстремистской 282-й статье УК РФ — за антисемитизм и призывы к беспорядкам в Дагестане. Заявление на него написал один из подписчиков.



Вскоре Хасбик поставил в Instagram ссылку на свой резервный Telegram-канал, поскольку в основном как раз и содержались посты с сомнительными высказываниями.

Видеоблогер Асхабали Алибеков, известный как «дикий десантник», вышел на свободу в Апшеронске, отбыв срок наказания по делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Причиной преследования стало видео в его YouTube канале, где он выступил с критикой властей и «спецоперации».



После освобождения он заявил, что от своих убеждений не отказался, а также собирается быть наблюдателем на президентских выборах 2024 года. Также он осудил антиеврейские акции в родном Дагестане.

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест театрального режисcера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук на два с половиной месяца. Обе они останутся под арестом до 10 января 2024 года.



Но Беркович при этом разрешили приехать на похороны бабушки — писательницы Нины Картели, которая скончалась 20 ноября на 90-м году жизни.

Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. О том, что в отношении Толоконниковой возбудили уголовное дело, стало известно в марте текущего года. Поводом стали публикации в соцсетях, но какие именно, неизвестно. Толоконникова проживает за границей.

Басманный суд Москвы заочно приговорил акциониста, участника Pussy Riot и бывшего мужа Толоконниковой — Петра Верзилова — к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о «военных фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Как сообщает объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции, срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Верзилова на территорию России, либо с момента его задержания на территории страны.



Обвинение требовало для акциониста 9 лет колонии. Как уточняет «Медиазона», поводом для дела стали два твита и два поста в Instagram с рассказом об убийствах в Буче. По версии силовиков, в публикациях содержится посыл, «способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам Российской Федерации».

Кроме этого, он был оштрафован на 30 тысяч рублей за непредоставление «иноагентского» отчёта Минюсту. В соответствующий реестр Верзилов был внесён в сентябре 2021 года.

Воронежский областной суд зарегистрировал уголовное дело блогера Христолюба Божьего Вегана, которого обвиняют в двух эпизодах оскорбления чувств верующих и в двух эпизодах реабилитации нацизма в интернете, выяснила «Медиазона».



Какие именно посты стали поводом для уголовного дела, неизвестно. В основном, его последние публикации датированы прошлым октябрем — среди них есть видео Ильи Варламова об участии заключенных в «спецоперации» и изображение Путина в облике Гитлера с георгиевской лентой.



Недавно блогер опубликовал видео на своем YouTube-канале, в котором рассказал, что меру пресечения ему избрали в январе. Также у него дома прошли несколько обысков, в ходе которых, по его словам, силовики забрали всю технику и старые сим-карты.



«Естественно, жертвенную любовь они приписывают к плохим поступкам — то, что я призываю людей любить даже врагов, и, если надо, сложить свою голову во имя любви. Для них это зло. Это христианство, это учение, это истина. В настоящем смысле зла они никакого мне предъявить не могут», — сказал Божий.

Казанской блогерке Парвинахан Абузаровой ужесточили наказание по делу о призывах к дезертирству. Кроме ранее назначенных ей трех лет в колонии общего режима девушке также запретили год заниматься администрированием электронных и информационных сетей.



По версии следствия, Абузарова публиковала в соцсетях «призывы к дезертирству российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине». Абузарова отметила, что своим постом хотела выразить личное мнение и не понимает, почему это «так жестоко карается в 21 веке». По её словам, она просто блогер и все ее мысли «направлены исключительно на мир и позитив».

Провластная организация «Ветераны России» написала доносы в СК и прокуратуру на Семёна Слепакова из-за пародийной песни «Нерусский».



В отношении артиста требуют возбудить уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Если дело будет заведено, то Слепакову будет грозить пять лет колонии в случае возвращения в Россию.

Дело против социолога Бориса Кагарлицкого поступило в суд. Соответствующая карточка появилась на сайте 2-го Западного окружного военного суда в Москве, заметили в проекте «поддержка политзаключенных Мемориал».



Уголовное дело об оправдании терроризма на социолога и главреда «Рабкора» завели в июле текущего года из-за публикаций про взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

МВД объявило в федеральный розыск Энди Стоуна — пресс-секретаря компании Meta, в которую входят Facebook и Instagram. «Медиазона» обнаружила его в базе ведомства, причем карточка появилась там в феврале 2023 года.



По данным «Медиазоны», один из российских судов в середине ноября 2023 года также принял решение о заочном аресте Стоуна — по статье о содействии терроризму (часть 2 статьи 205.1 УК).

На солиста норильской панк-группы Drunkface Владислава Николаева возбудили уголовное дело за посты в Instagtam.

Началось всё в прошлом году, когда он разместил на своей машине пацифистскую наклейку, повторяющую слоган, который российская группа «Тату» популяризировала в США, а затем и в остальном мире перед началом Иракской войны.

За это он получил летом прошлого года штраф о «дискредитации» армии, о чём рассказал в Instagram. В посте он сравнил свой поступок и действия российской армии на территории Украины.

В 2023 году Николаев разместил ещё один подобный пост. Против него возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» (статья 208.3 УК РФ). Квартиру музыканта обыскали, изъяли плакаты в поддержку Навального и карту с деньгами. Сейчас музыкант находится под подпиской о невыезде.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о «фейках» против ВС РФ. Ранее МВД объявило её в розыск.

По словам представителей прокуратуры города Москвы, в апреле 2022 года Сусана Джамаладинова (настоящее имя певицы), «находясь за пределами территории Российской Федерации, руководствуясь мотивами национальной ненависти и ненависти в отношении социальной группы „военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации“, опубликовала в социальной сети на своей публичной странице, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции».

На своей странице в Instagram певица призналась, что она не понимает, почему из всех украинских артистов именно ей выпала такая «честь». «Утром я была на съемках телевизионного проекта, посвященного Рождеству, для которого готовила специально колядку, выбирала, работала над аранжировкой, была полностью погружена в творческий процесс… И уже к вечеру узнаю такие новости. Я пока не знаю всех деталей относительно реальной угрозы для моей безопасности, буду узнавать...», – поделилась артистка.



«Пусть это станет напоминанием именно об этих событиях и доказательством российского произвола и невежества на глазах у всего мира», – добавила Джамала.

Блогера Хилми Форкса задержали в его съемной квартире и увезли в отделение полиции. Его подозревают в распространении порнографии, поскольку тот выкладывал в своем Telegram-канале откровенные кадры с самим собой.

В Следственном комитете ему предъявили обвинение, затем отпустили.

Другие меры воздействия

Продолжают срываться концерты известных исполнителей, а также не прекращают поступать жалобы на них в самых разные государственные органы.



В Красноярске депутат горсовета Вячеслав Дюков написал донос на Диану Арбенину, потребовав отменить концерт «Ночных снайперов» в городе 26 ноября. Дюков считает, что Арбенина «категорически отказывалась от выступлений перед нашими раненными», а в интервью якобы «четко и ясно выражала свою антироссийскую позицию и по действиям руководства страны и нашего Президента В.В.Путина в части борьбы с фашизмом». Своё письмо от отправил в мэрию Красноярска, которая отказала ему в рассмотрении требований и передала их в МВД и Минспорта.



Судя по всему, концерт всё же состоялся, но вот в Томске он был отменён «без объяснения причин». «Когда о концерте стало известно, к нам и во Дворец стали поступать обращения от населения с жалобами на, как утверждалось, некорректные высказывания певицы по текущей ситуации. В итоге Дворец спорта принял решение не проводить концерт», — объяснила расторжение договора и.о. начальника департамента по культуре Елена Шагова.

По словам Шаговой, в областной департамент и Дворец спорта поступило несколько десятков жалоб, несмотря на попытки рассказать их авторам, что в других городах концерты Арбениной состоялись. Кроме того, исполнительница пела песни со сцена вместе с супругой участника «спецоперации».

ОМОН сорвал концерт Zero People в Петербурге — людей положили лицом в пол, одну женщину избили (позже на неё завели уголовное дело).

Силовики ворвались в питерский клуб «Космонавт», заблокировав там порядка 300 зрителей — их уложили на пол и не выпускали, пока не проверили у всех документы. Причиной облавы стали «антиспецоперационные» высказывания лидера Zero People Александра Красовицкого (он же по совместительству играет в Animal ДжаZ). Ранее Z-патриоты призывали отменить все концерты Animal ДжаZ и признать группу «иноагентами». После сорванного концерта музыканты извинились и пообещали, что он состоится в другой день.

Позже появилось видео извинений на камеру участников группы Александра Заранкина и Александра Красовицкого, снятое, судя по всему, в полиции. Кроме прочего, музыканты заверили, что в их песнях и на концертах не звучало ни одного слова против «спецоперации», ни слова в поддержку Украины и её армии.



Летом концерты группы сорвались из-за доносов провластных «активистов».

Песни группы «Агата Кристи» «Опиум для никого» и «Моряк» признали «пропагандой наркотиков». Об этом сообщил со ссылкой на экс-фронтмена коллектива Глеба Самойлова продюсер группы Антон Чернин. По его словам, музыкант получил соответствующее предупреждение от полиции.



Позже Чернин удалил свой пост, но на YouTube появилось видео с концерта Вадима Самойлова, где тот сам рассказал о получении такого предупреждения (в самом начале ролика):

Критиковавший «спецоперацию» режиссёр Михаил Бычков уволен региональным министерством культуры из основанного им Воронежского Камерного театра. Труппа шесть раз выигрывала главную театральную премию России, «Золотую маску».

Власти Воронежской области признали, что причиной увольнения художественного руководителя Камерного театра Михаила Бычкова стала его позиция по поводу событий в Украине. «Он жил в мире без СВО», — говорится в обращении министра культуры региона Марии Мазур к театральной общественности, протестующей против увольнения режиссёра.

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В основном всё опять завязано на теме украинских событий, будь то штрафы, суды или просто запрет на профессию. Причём власти уже не ограничиваются только россиянами, например, объявляя в розыск граждан других стран, как бы абсурдно это ни выглядело.