Два года COVID-слежки: сбор данных, распознавание лиц, цензура

Уже более двух лет весь мир борется с пандемией коронавируса COVID-19. На протяжении этого времени мы фиксировали то, как под предлогом антиковидной борьбы власти ограничивали права человека, в том числе цифровые. В этом процессе нам помогал проект Pandemic Big Brother.
В ряде стран с начала 2020 года была развёрнута массовая слежка за передвижениями граждан и собран большой массив чувствительных персональных данных. В этом отчёте мы собрали актуальную информацию об отмене во всем мире коронавирусных ограничений, в том числе связанных с применением цифровых технологий.
Пандемия коронавируса послужила для властей ряда стран стимулом как для запуска полезных цифровых инструментов для оказания государственных услуг, так и для масштабного развёртывания технологий для слежки за своими гражданами, которые внедрялись под предлогом борьбы с коронавирусом.
Ещё в 2020 году у многих правозащитников вызывали опасения вводимые властями меры по наблюдению за гражданами. Если с приложениями для отслеживания геолокации частично был найден компромисс и данные собирались обезличенные, то приложения для отслеживания соблюдения обязательного карантина больными COVID-19 представляют собой грубое вмешательство в частную жизнь пациентов. Такие приложения требовали регулярно присылать селфи с геолокацией, постоянно мониторили местоположение и могли ошибочно выписать штраф за нарушение карантина.
Значительное распространение за последние два года получили технологии распознавания лиц в городском видеонаблюдении и в коммерческих целях, в том числе для отслеживания в 2020 году нарушителей карантина и масочного режима. В Москве и Санкт-Петербурге с начала пандемии количество камер на улицах продолжило расти, а систему «Безопасный город», объединяющую все городские камеры видеонаблюдения, вкупе с распознаванием лиц начали внедрять и в других регионах. Кроме этого, систему распознавания лиц в столице распространили также на метро, наземный общественный транспорт и учебные заведения.
Системы распознавания лиц для отслеживания соблюдения обязательного карантина лицами, больными COVID-19 ещё в 2020 году начали тестировать в нескольких штатах Австралии. В Южной Корее с декабря 2021 года разрабатывается пилотный проект по использованию искусственного интеллекта, распознавания лиц и тысяч камер видеонаблюдения для отслеживания передвижений граждан, больных коронавирусом. Ещё одно применение технологии распознавания лиц во время пандемии предложили в Японии. В декабре 2021 года местная технологическая компания рассказала о планах разработать систему проверки сертификатов о вакцинации на основе этой технологии.
Технологии распознавания лиц для отслеживания пациентов с COVID-19 в том или ином виде применялись как минимум в Китае, России, Польше, Японии, Индии и в некоторых штатах США.
После начала массовой вакцинации предприятия начали возвращать сотрудников в офисы, однако работники вынуждены были делиться с работодателями своей медицинской информацией, в частности, данными о вакцинации и ревакцинации.
Наши исследователи также проанализировали, какие антиковидные меры вводили власти ряда стран СНГ и бывшего СССР и как соблюдались цифровые права граждан в этих государствах. Более подробно ознакомиться можно прочитать об этом в самом отчёте, мы же более детально расскажем о России.
Здесь были применены все виды нарушения цифровых прав в период коронавируса, которые мы только могли отследить. В разное время в стране действовали цифровые пропуска, разрабатывались приложения для отслеживания передвижений граждан и мониторинга людей, находящихся на домашнем лечении. Также был принят ряд законодательных инициатив, направленных на цензурирование информации о коронавирусе, активно внедрялось видеонаблюдение с функцией распознавания лиц, в том числе для поимки нарушителей карантина.
В мае 2020 в нескольких регионах по окончанию режима нерабочих дней власти обязали предприятия сферы услуг установить за свой счёт камеры видеонаблюдения для отслеживание соблюдения требований Роспотребнадзора, а затем — внедрить в неё систему распознавания лиц. При этом была разработана система распознавания лиц, которая умеет отслеживать нарушителей масочного режима. Тогда же власти ввели систему штрафов за нарушение эпидемиологических правил (за отсутствие маски и за нарушение карантина — по 4 тыс. рублей), а также приняли закон о запрете распространения фейковой информации о коронавирусе.
В конце 2020 года была зафиксирована крупная утечка данных москвичей, переболевших коронавирусом. В открытом доступе оказались данные более 300 тысяч человек, в том числе их адреса и информация о течении болезни. Как оказалось, данные хранились в незащищенном виде в гугл-таблице.
Летом прошлого года в Москве ввели обязательную систему чекинов QR-кодов для входа в заведения общественного питания. Получить такой QR-код могли люди, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом или сдавшие ПЦР-тест. Одновременно с внедрением этой системы активизировались мошенники с предложениями о покупке поддельных сертификатов о вакцинации на чёрном рынке. При этом известны случаи задержания как продавцов таких сертификатов, так и покупателей. Для последних предусмотрено наказание в виде штрафа, для продавцов — уголовная ответственность.
В первые недели выдачи в России QR-кодов о вакцинации независимые медиа обнаружили, что реестр Минздрава насчитывал в 5 раз больше записей о переболевших коронавирусом, чем было объявлено по данным официальной статистики. Требование о предъявлении QR-кодов в разное время было распространено также на ряд регионов, среди которых — Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Челябинская, Омская, Вологодская, Челябинская области, Удмуртия, Пермский Край и др. В Татарстане эту систему использовали ещё на общественном транспорте, на Камчатке — на междугородних маршрутах.
После введения в московском метрополитене системы оплаты проезда с помощью функции Face Pay стали появляться сообщения об использовании этой системы для выявления нарушителей масочного режима и впоследствии — выписывания штрафов.
В январе 2022 года обнаружилась крупная утечка данных 48 млн сертификатов о вакцинации от коронавируса. Данные могли быть получены из приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» и содержали ФИО, первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта, дату рождения, а также УНРЗ (уникальный номер регистровой записи пациента). В Минцифры при этом заверили, что утечка не представляет угроз для безопасности граждан.
На протяжении двух лет россиян привлекали к ответственности за распространение «заведомо ложных сведений» о пандемии коронавируса, выписывая штрафы за посты и комментарии в соцсетях. Под коронавирусную цензуру попали и медиа, к которым регулярно поступали обращения Роскомнадзора с требованием удалить или опровергнуть якобы фейковую информацию о коронавирусе. Известен случай такого обращения и к международному изданию. Тем временем, за два года пандемии журналисты зафиксировали более 1 млн избыточных смертей в России, что может говорить о занижении властями официальных данных о количестве смертей от коронавируса.
Все требования, связанные с необходимостью предъявления QR-кодов в рестораны, музеи, кино, спортивные клубы и другие общественные места в Москве и регионах, были отменены в начале марта 2022 года после начала «специальной военной операции» на территории Украины.
25 мая мэр Москвы объявил, что с 1 июня в столице действовать «ковидная амнистия». Своё решение об объяснил это наличием «других вызовов и проблем» и «падением реальных доходов граждан». Это означает, что органы власти прекратили взыскивать с граждан неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений — несоблюдение карантина, отсутствие защитных масок и др.
Поскольку регионы России имели полномочия устанавливать свои ограничения, не зависящие от общефедеральных, в некоторых областях масочный режим начали отменять только в июне.
В начале июля текущего года Роспотребнадзор объявил, что приостановил действие всех ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса.
Роспотребнадзор снял все введённые из-за пандемии ограничения — обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питанияhttps://t.co/d0sx8pbmfK— TJ (@tjournal) July 1, 2022
В ведомстве отметили, что за последние четыре месяца в России интенсивность эпидемического процесса по коронавирусу снизилась более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже подписала соответсвующее распоряжение. Оно вступило в силу 2 июля.
Начиная проект по мониторингу нарушений цифровых прав во время пандемии, мы соглашались с тем, что в кризисных ситуациях ряд ограничительных мер может быть оправдан при условии, что соблюдены основополагающие принципы прав человека.
А именно:
За период двухлетнего мониторинга цифровых ограничений мы можем с уверенностью говорить, что в ряде исследуемых стран далеко не все из обозначенных принципов были соблюдены, а если соблюдены — то не в полной мере. Приложения для отслеживания перемещений, а также для наблюдения за больными коронавирусом в исследуемых выше странах чаще имели обязательный характер и вмешивались в частную жизнь граждан. Правительства не всегда были открыты в части предоставления достоверной информации о заболеваемости и смертности от коронавируса в исследуемых странах.
Отдельно стоит упомянуть Китай, где всё ещё остаётся слежка, введённая под эгидой борьбы с пандемией. Сейчас мы видим очередной мировой дисбаланс в части принятия решений об отношении правительств к коронавирусу и методам борьбы с ним. Опыт Китая и стратегия «zero-COVID» диктуют строгие ограничения, карантин, массовое тестирование на коронавирус и запреты на выход из дома. Европа и ряд других стран, тем временем, напротив, отказываются от ограничений, заявляя, что «коронавирус больше не представляет опасности» и может расцениваться как сезонный грипп.
В данный момент мы закрываем проект Pandemic Big Brother ввиду того, что после отмены в большинстве стран антиковидных ограничений он потерял актуальность, но нельзя не указать того, что с его помощью мы увидели, какие «подарки» нам остались от карантинного периода в виде слежки и ограничения свободы слова.
Полностью ознакомиться с доклалом можно здесь.
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