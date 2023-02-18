Администрация губернатора Владимирской области хочет читать Telegram «Роскомсвободы»

Как сообщает «Зебра-ТВ», администрация губернатора Владимирской области готова заплатить 750 тысяч рублей за ежедневное аналитическое исследование публикаций в СМИ и соцсетях о главе региона, правительстве и других органах областной исполнительной власти. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок.

В перечень обязательных источников попали в том числе анонимные телеграм-каналы, закрытое в 2022 году информационное агентство «ПроВладимир», а также паблик фанатов владимирского футбольного клуба «Торпедо», подчёркивает издание.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен каждый рабочий день предоставлять администрации губернатора два многостраничных отчета: отдельно — по СМИ, отдельно — по соцсетям. К каждому отчету нужно приложить дайджест ключевых публикаций, в которых упоминаются губернатор и правительство.



В отчетах анализируются тональность публикаций, упоминаемость тех или иных чиновников, а также другие факторы: влиятельность источников, наличие или отсутствие прямой речи, размер сообщения, роль, которая отводится упоминаемой персоне или органу власти (главная или эпизодическая).



Помимо отчетов, в администрации губернатора Владимирской области требуют доступ к информационно-аналитической системе, которая бы беспрерывно мониторила публикации не менее чем в 65 тысячах источниках — федеральных и региональных газетах, интернет-изданиях, телеканалах, радио, зарубежных СМИ.

Примечательно, что в списке интересов администарции главы региона присутствуют Telegram-каналы «Незыгарь», «Бойлерная», Илья Варламов, «Роскомсвобода» и ещё несколько каналов в популярном мессенджере:

Дата окончания срока подачи заявок — 01.03.2023 г., дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) — 03.03.2023 г.

Видимо, теперь придётся уделять немного больше внимания деятельности Александра Авдеева и его аппарата, чтобы оправдать чаяния чиновников и заложенные под это бюджетные средства.