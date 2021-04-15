Ивановской активистке из-за ролика за освобождение Навального назначили 40 часов обязательных работ

Суд назначил активистке из Иванова Ольге Назаренко 40 часов обязательных работ за участие в ролике, в котором она призвала земляков регистрироваться на сайте «Свободу Навальному!» и выходить на улицы в его поддержку. Об этом сообщило издание «ОВД-Инфо», а также сама Назаренко в своём Facebook.

"Суд" таки признал меня организатором митинга,коего не было 😁40 часов обязательных работ Опубліковано Ольгою Назаренко Четвер, 15 квітня 2021 р.

Ролик опубликовали 12 апреля в группе «Свободу всем политзаключенным» в соцсети «ВКонтакте». В нем Ольга Назаренко рассказала, чем известен город Иваново, анонсировала всероссийский митинг за свободу находящемуся в заключении политику Алексею Навальному и призвала регистрироваться на сайте free.navalny.com.

14 апреля её вызвали на опрос в полицию и отвезли в суд для того, чтобы привлечь за организацию митинга. «Митинга еще нет и неизвестно будет ли, а за его организацию уже судят», - рассказала Ирина Мальцева, известная в регионе оппозиционная активистка, представлявшая интересы Назаренко в суде.

Призывы к регистрации и последующему выходу на улицы суд счел организацией несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

На 15 апреля на сайте «Свободу Навальному!» зарегистрировались более 400 тысяч человек. По достижении 500 тысяч директор Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков обещал анонсировать акции протеста.