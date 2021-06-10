4PDA обжаловал свою блокировку

Портал 4PDA и юристы Digital Rights Center, представляющие интересы онлайн-ресурса в суде, подали апелляционные жалобы в Московский городской суд на оба дела, касающиеся блокировки сайта. Как сообщает сам 4PDA:

«Апелляции на оба дела отправлены судьям. По первому делу — судья в отпуске, пока ждем. По второму делу (постоянная блокировка) документы уже на рассмотрении судьи. Ждем рассмотрения».

Юристы полагают, что в деле были допущены грубые процессуальные ошибки, а поэтому названный сайт имеет все шансы на отмену постановления.

Напомним, Роскомнадзор по решению Мосгорсуда внёс один из популярнейших порталов Рунета о мобильных устройствах 4pda.ru в реестр запрещённых в связи с жалобой ООО «Национальный спортивный телеканал» (владелец «Матч ТВ»).



В рамках этого заявления истец просил суд наложить постоянное ограничение доступа на сайт 4pda.ru за неоднократное нарушение прав заявителя, дабы «прекратить создание технических условий», которые обеспечивают размещение и распространение на веб-сайте 4PDA передач телеканала «Футбол 1».



«Национальный спортивный канал», являющийся обладателем исключительных прав на передачи канала «Футбол 1», предоставил в качестве доказательства скриншоты страниц форума 4PDA, на которых размещались ссылки на программы телеканала. При этом кто именно разместил эти ссылки на форуме суду установить не удалось.



Администрация 4PDA сообщила, что «никаких претензий к работе задействованных органов нет», она планирует решать ситуацию в рамках действующего законодательства.



Ведущий юрист Digital Rights Center Валерия Смирнова считает, что:

«В деле были допущены грубые процессуальные нарушения. Прежде всего, администрация 4PDA не была привлечена в качестве участника в деле. Вынесение решения о правах лица, которое не было привлечено в качестве участника в деле является безусловным основанием для отмены такого решения и его пересмотра (п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ)».