За оправдание и пропаганду экстремизма планируют сажать на пять лет

Группа депутатов, в состав которой входит председатель думской комиссии «по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России» Василий Пискарёв, внесла в Госдуму законопроект №403956-8 «О внесении изменений в статью 280 Уголовного кодекса Российской Федерации». Документом предлагается ввести уголовную ответствеенность как за пропаганду экстремизма, так и за его «оправдание».

По словам Пискарёва:

«Этот законопроект — наша реакция, в том числе, на пропаганду так называемого „массшутинга“ — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах. Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их «модными» в молодежной среде через интернет и соцсети — крайне опасная тенденция».

По его словам, «фиксируются и другие попытки публично оправдать различные экстремистские движения и проявления, принятие предлагаемых поправок будет способствовать эффективной борьбе с этим злом и защите безопасности России».

По сути поправки расширяют действие ст. 280 УК РФ, по которой предусмотрено наказание от штрафа до 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

«Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной, в первую очередь, на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность», – сказал депутат.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что под оправданием экстремизма подразумевается «публичное заявление о признании правильными идеологии и практики экстремизма». Пропагандой предлагают считать распространение информации, «направленной на формирование у лица идеологии экстремизма и убежденности в ее привлекательности».

Пока Уголовный кодекс предусматривает ответственность лишь за призывы к экстремизму.

Кроме Пискарёва, в соавторах законопроекта значатся вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампредседателя первый комитета по безопасности Эрнест Валеев.