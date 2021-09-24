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24 сентября 2021

Многодетной матери за использование нелицензионного ПО грозит 6 лет колонии

При этом компания 1С, софт которой стал причиной возбуждения ОБЭПом уголовного дела, претензий к женщине не имеет и заключила с ней мировое соглашение после того, как та уплатила крупный штраф.

В Первоуральске многодетной матери Людмиле Исламовой грозит 6 лет колонии из-за пиратской версии программы 1С, которую нашли у нее на компьютерах в офисе. Ее обвиняют по пунктам «в», «г» части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»). Согласно картотеке суда, заседание по ее делу пройдет 27 сентября.

 

 

Исламова является гендиректором ООО «Исток-реал», торгующим металлическими трубами. Подозреваемой по делу о нарушении авторских прав с отягчающими обстоятельствами женщина стала после того, как в сентябре прошлого года отдел по борьбе с экономическими преступлениями при управлении МВД России по Свердловской области (ОБЭП) при неожиданной проверке фирмы обнаружил на семи из 14 компьютеров нелицензионную программу 1С. По словам Исламовой, лицензия на использование программы у нее была на 23 рабочих места, с запасом.

При этом представители 1С не имеют претензии к Исламовой, заявив, что заключили с ней мировое соглашение — женщина заплатила штраф в размере 165 тыс. рублей.

Людмила Исламова — мать четверых детей. Старшему сыну, студенту УрФУ, 21 год, младшей дочке четыре года. Есть еще 12-летняя девочка и 6-летний мальчик.

По мнению юриста Дмитрия Загайнова, которое он высказал в интервью E1, реальный срок действительно могут дать, но — злостному нарушителю, который попадается во второй раз. «В данном случае дети — смягчающее обстоятельство, и реального лишения свободы быть не должно. Хотя, судя по статистике, были и такие случаи, но очень редко. В моей практике никто реальных сроков не получал. До 2011 года такие уголовные дела, которые доходили до суда, были очень частыми. Сейчас появилась возможность договориться с потерпевшим, и надо использовать эту возможность», — подытоживает Загайнов.

софт уголовка пиратство суд ОБЭП

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