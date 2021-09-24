Многодетной матери за использование нелицензионного ПО грозит 6 лет колонии

В Первоуральске многодетной матери Людмиле Исламовой грозит 6 лет колонии из-за пиратской версии программы 1С, которую нашли у нее на компьютерах в офисе. Ее обвиняют по пунктам «в», «г» части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»). Согласно картотеке суда, заседание по ее делу пройдет 27 сентября.

На Урале многодетной матери грозит 6 лет колонии из-за пиратской программы на компьютере. По версии следствия, у женщины на компьютере была нелицензионная программа 1С. У компании-разработчика претензий к предпринимательнице нет. А у следователей — естьhttps://t.co/j7M538nlHv pic.twitter.com/YQMCZPxRzW — Znak.com (@znak_com) September 24, 2021

Исламова является гендиректором ООО «Исток-реал», торгующим металлическими трубами. Подозреваемой по делу о нарушении авторских прав с отягчающими обстоятельствами женщина стала после того, как в сентябре прошлого года отдел по борьбе с экономическими преступлениями при управлении МВД России по Свердловской области (ОБЭП) при неожиданной проверке фирмы обнаружил на семи из 14 компьютеров нелицензионную программу 1С. По словам Исламовой, лицензия на использование программы у нее была на 23 рабочих места, с запасом.

При этом представители 1С не имеют претензии к Исламовой, заявив, что заключили с ней мировое соглашение — женщина заплатила штраф в размере 165 тыс. рублей.

Людмила Исламова — мать четверых детей. Старшему сыну, студенту УрФУ, 21 год, младшей дочке четыре года. Есть еще 12-летняя девочка и 6-летний мальчик.

По мнению юриста Дмитрия Загайнова, которое он высказал в интервью E1, реальный срок действительно могут дать, но — злостному нарушителю, который попадается во второй раз. «В данном случае дети — смягчающее обстоятельство, и реального лишения свободы быть не должно. Хотя, судя по статистике, были и такие случаи, но очень редко. В моей практике никто реальных сроков не получал. До 2011 года такие уголовные дела, которые доходили до суда, были очень частыми. Сейчас появилась возможность договориться с потерпевшим, и надо использовать эту возможность», — подытоживает Загайнов.