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April 22, 2021, 9:17 a.m.

Facebook хочет «нормализировать» утечку данных

Компания формулирует этот вопрос как проблему отрасли, а не пользователей

Facebook разработал коммуникационную стратегию борьбы с утечкой данных учетных записей 533 млн пользователей. В начале апреля компания случайно отправила бельгийскому изданию Data News внутреннее электронное письмо, таким образом раскрыв её. Социальная сеть планировала представить ситуацию как обычную отраслевую проблему.

«Мы ожидаем большего количества инцидентов web-скрейпинга и считаем важным рассматривать это как широкую отраслевую проблему и нормализовать тот факт, что подобные проблемы возникают регулярно», — говорится в разделе письма под названием Long-term strategy («Долгосрочная стратегия»).

Личные данные более 533 млн пользователей Facebook были выложены на хакерском форуме за несколько дней до ошибочной отправки стратегии. В открытом доступе оказалась информация пользователей из 106 стран мира, в том числе аккаунты 32 млн жителей США, 11 млн — Великобритании и 6 млн — Индии. На форум попали полные имена, даты рождения и биографии пользователей, их реальное местонахождение, мобильные номера, а в некоторых случаях — и адреса электронной почты.

Facebook тогда решил не уведомлять пользователей о том, что их данные утекли и оказались опубликованы в открытом доступе. Во-первых, пользователи всё равно ничего не смогут поделать с утечкой, а во-вторых, данные и так были общедоступными, пояснили в компании.

Как сообщается в утекшем внутреннем письме, освещение данного вопроса в прессе «ведущих мировых изданий» уже снизилось на 30%.

 

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