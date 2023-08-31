НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
Новости
31 August 2023

DemHack 7: всех не переблокируете!

Рассказываем о подробностях нового хакатона.

С 29 сентября по 1 октября 2023 года состоится хакатон Demhack 7. Он пройдёт в формате онлайн и объединит русскоязычных IT-специалистов, активистов и исследователей Интернета по всему миру. Приглашаются специалисты в области анализа данных, кибербезопасности, дизайнеры и цифровые художники, интернет-активисты, журналисты и др. Регистрация участников открыта до 18 сентября 2023 года (включительно). 

Блокировки сайтов, СМИ и VPN-сервисов, которые помогают обходить блокировки, отзывы лицензий у изданий, объявление правозащитных организаций нежелательными с полным запретом на распространение их материалов, ограничение доступа в интернет и шатдауны — такие новости мы слышим теперь каждый день. Для пользователей это становится ежедневным вызовом, ведь им приходится не только думать о том, как и где получить доступ к информации, но и как сделать это безопасно. Скиллы нового времени: знать надёжные VPN-сервисы, уметь их установить и поменять их конфигурацию в случае блокировки, помнить об осторожности при общении в соцсетях и на форумах, при перепостах и расшаривании постов. На площадке нового хакатона организаторы соберут идеи и проекты, помогающие людям решать эти ежедневные вызовы — безопасно, просто и эффективно.

Хакатон Demhack 7 состоит из трёх треков: приватность, свобода интернета и исследования. Главная тема седьмого хакатона — блокировки сайтов и VPN-сервисов: их измерение, изучение, создание и развитие средств обхода. Другие темы, которые релевантны ценностям свободы интернета, также приветствуются.

 

Хакатон призван помочь отстаивать следующие права:

  • знать, что происходит, и иметь доступ к любой, интересующей нас информации, делиться ей с людьми по всему миру;

  • пользоваться глобальной сетью Интернет свободно, анонимно и безопасно;

  • защищать свою частную жизнь, личные границы и персональные данные;

  • использовать без санкций и ограничений технологии и ресурсы, помогающие жить, работать и развиваться, независимо от того в какой стране находится пользователь;

  • объединяться в профессиональные и идеологические сообщества для совместной деятельности, решения общественных и бизнес-задач;

  • иметь свободу слова, возможность называть вещи своими именами, выражать свою позицию, частное мнение, не опасаясь преследования или «отмены» от любой из сторон конфликта.

 

Список задач, на который можно ориентироваться в выборе проекта для разработки, находится тут. Но команды всегда могут предложить свою идею, если она соответствует ценностям хакатона. 

Лучшие команды получат призы и подарки от организаторов и партнёров. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников.

Партнёрами хакатона выступают международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, общественные организации и СМИ, среди которых: Privacy Accelerator, Lantern, Access Now, OONI, Amnezia VPN, VPN Love, Security Lab, TSARKA, Russian Hackers, «Хакер», «Хабр», DOXA, «ОВД-Инфо», «Медиазона», «Бумага», «Теплица социальных технологий», «Служба поддержки», DRC Group и др.

VPN хакатон цифровые права блокировки Demhack свобода информации Demhack 7

Похожие статьи

Дайджест преследований СМИ: июль’2023
Пользователи продолжают сообщать о сбоях в работе VPN-сервисов
Президент Путин подписал целый пакет ограничительных и репрессивных законов
В Туркменистане заблокировано большинство соцсетей, мессенджеров и хостингов
На российских сервисах запретят регистрацию с иностранной электронной почты
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности