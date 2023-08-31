DemHack 7: всех не переблокируете!

С 29 сентября по 1 октября 2023 года состоится хакатон Demhack 7. Он пройдёт в формате онлайн и объединит русскоязычных IT-специалистов, активистов и исследователей Интернета по всему миру. Приглашаются специалисты в области анализа данных, кибербезопасности, дизайнеры и цифровые художники, интернет-активисты, журналисты и др. Регистрация участников открыта до 18 сентября 2023 года (включительно).

Блокировки сайтов, СМИ и VPN-сервисов, которые помогают обходить блокировки, отзывы лицензий у изданий, объявление правозащитных организаций нежелательными с полным запретом на распространение их материалов, ограничение доступа в интернет и шатдауны — такие новости мы слышим теперь каждый день. Для пользователей это становится ежедневным вызовом, ведь им приходится не только думать о том, как и где получить доступ к информации, но и как сделать это безопасно. Скиллы нового времени: знать надёжные VPN-сервисы, уметь их установить и поменять их конфигурацию в случае блокировки, помнить об осторожности при общении в соцсетях и на форумах, при перепостах и расшаривании постов. На площадке нового хакатона организаторы соберут идеи и проекты, помогающие людям решать эти ежедневные вызовы — безопасно, просто и эффективно.

Хакатон Demhack 7 состоит из трёх треков: приватность, свобода интернета и исследования. Главная тема седьмого хакатона — блокировки сайтов и VPN-сервисов: их измерение, изучение, создание и развитие средств обхода. Другие темы, которые релевантны ценностям свободы интернета, также приветствуются.

Хакатон призван помочь отстаивать следующие права:

знать, что происходит, и иметь доступ к любой, интересующей нас информации, делиться ей с людьми по всему миру;

пользоваться глобальной сетью Интернет свободно, анонимно и безопасно;

защищать свою частную жизнь, личные границы и персональные данные;

использовать без санкций и ограничений технологии и ресурсы, помогающие жить, работать и развиваться, независимо от того в какой стране находится пользователь;

объединяться в профессиональные и идеологические сообщества для совместной деятельности, решения общественных и бизнес-задач;

иметь свободу слова, возможность называть вещи своими именами, выражать свою позицию, частное мнение, не опасаясь преследования или «отмены» от любой из сторон конфликта.

Список задач, на который можно ориентироваться в выборе проекта для разработки, находится тут. Но команды всегда могут предложить свою идею, если она соответствует ценностям хакатона.

Лучшие команды получат призы и подарки от организаторов и партнёров. Избранные команды после завершения хакатона будут приглашены в новый набор Privacy Accelerator, где смогут развивать свой проект при поддержке экспертов и наставников.

Партнёрами хакатона выступают международные и российские IT-компании, прайваси-стартапы, общественные организации и СМИ, среди которых: Privacy Accelerator, Lantern, Access Now, OONI, Amnezia VPN, VPN Love, Security Lab, TSARKA, Russian Hackers, «Хакер», «Хабр», DOXA, «ОВД-Инфо», «Медиазона», «Бумага», «Теплица социальных технологий», «Служба поддержки», DRC Group и др.