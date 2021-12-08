Нужна юр.помощь?
Новости
8 December 2021

Швейцария расследует сообщения о продаже Mitto данных для слежки

Сама компания в ответ на обвинения заявила, что не занимается слежкой и уже начала внутреннюю проверку нарушения безопасности своих технологий.

В Швейцарии начали предварительное расследование в отношении IT-компании Mitto, услугами которой пользуются Google, Twitter,  WhatsApp, LinkedIn, Telegram, TikTok и Alibaba. Ранее Bloomberg и лондонское Бюро расследовательской журналистики заявили, что сооснователь компании и её операционный директор Илья Горелик продавал доступ к сетям Mitto технологическим компаниям, специализирующимся на слежке за людьми и предоставляющим сервис государственным органам ряда стран мира.

Mitto предлагает рекламные услуги, а также обеспечивает безопасную авторизацию в системы и двухфакторную аутентификацию для различных платформ с помощью текстовых сообщений с кодом безопасности.

Как утверждалось в расследовании, несанкционированное наблюдение за людьми осуществлялось благодаря уязвимости в телекоммуникационном протоколе SS7. Эксплуатация этой уязвимости позволяет отслеживать физическое местоположение определённых телефонов, а также перенаправлять текстовые сообщения и телефонные звонки. Cпециалист по кибербезопасности сообщил Bloomberg, что один из номеров, за которым осуществлялась слежка в 2019 году, мог принадлежать высокопоставленному сотруднику Госдепартамента США.

Сама Mitto в ответ на обвинения заявила, что не занимается слежкой и уже начала внутреннее расследование, «чтобы проверить возможное нарушение безопасности наших технологий».

 

слежка слежка за пользователями персональные данные приватность Швейцария Илья Горелик Mitto

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Google обвиняют в сборе данных при выключенной опции отслеживания
Исследователь обнаружил слежку китайского правительства на 58 сайтах
Privacy Day 2021: как государства и корпорации используют ваши данные
Роскомнадзор vs Роскомсвобода: патернализм государства или самостоятельная защита личной жизни?
Privacy Day 2020: пандемия как предлог для нарушений цифровых прав по всему миру
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности