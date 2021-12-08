Швейцария расследует сообщения о продаже Mitto данных для слежки

В Швейцарии начали предварительное расследование в отношении IT-компании Mitto, услугами которой пользуются Google, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Telegram, TikTok и Alibaba. Ранее Bloomberg и лондонское Бюро расследовательской журналистики заявили, что сооснователь компании и её операционный директор Илья Горелик продавал доступ к сетям Mitto технологическим компаниям, специализирующимся на слежке за людьми и предоставляющим сервис государственным органам ряда стран мира.

Mitto предлагает рекламные услуги, а также обеспечивает безопасную авторизацию в системы и двухфакторную аутентификацию для различных платформ с помощью текстовых сообщений с кодом безопасности.

Как утверждалось в расследовании, несанкционированное наблюдение за людьми осуществлялось благодаря уязвимости в телекоммуникационном протоколе SS7. Эксплуатация этой уязвимости позволяет отслеживать физическое местоположение определённых телефонов, а также перенаправлять текстовые сообщения и телефонные звонки. Cпециалист по кибербезопасности сообщил Bloomberg, что один из номеров, за которым осуществлялась слежка в 2019 году, мог принадлежать высокопоставленному сотруднику Госдепартамента США.