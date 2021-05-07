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May 7, 2021, 12:31 p.m.

Access Now: музыканты и правозащитники выступают против технологии распознавания речи Spotify

Spotify утверждает, что для составления рекомендаций музыки сервис на основе этой технологии может определять «эмоциональное состояние, пол, возраст или акцент» человека.

Некоммерческие организации Access Now, Fight for the Future, Союз музыкантов и работников музыкальной индустрии, а также коалиция из более чем 180 музыкантов и правозащитников со всего мира направили Spotify письмо, в котором призвали компанию взять на себя публичное обязательство никогда не использовать, лицензировать, продавать или монетизировать свою новую запатентованную технологию распознавания речи.

Spotify утверждает, что для составления рекомендаций музыки сервис на основе неё может определять «эмоциональное состояние, пол, возраст или акцент» человека. В Access Now сочли это угрозой приватности пользователей.

 «Вместо траты денег на разработку жуткого программного обеспечения для слежки Spotify лучше сосредоточиться на том, чтобы платить артистам за стриминг и стать более прозрачной в отношении данных, которые она уже собирает на всех нас», — согласна и член Союза музыкантов и работников музыкальной индустрии Сэди.

Правозащитная организация Access Now призвала Spotify отказаться от технологии ещё 2 апреля. Спустя почти две недели компания ответила, что «никогда не применяла технологию, описанную в патенте, ни в одном из своих продуктов и не планирует этого делать». Однако если даже Spotify не использует данную технологию сама, она может продать его другой организации, считают в Access Now: «Любое использование этой технологии недопустимо».

«Если компания действительно хочет продемонстрировать свою приверженность защите прав человека, Spotify должна публично провозгласить, что никогда не будет использовать, лицензировать, продавать или монетизировать свои вредоносные шпионские программы», — заявили в правозащитной организации.

 

 

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