«В базе системы распознавания лиц я числюсь и как активистка, и как журналистка, и как уклонистка»

Экологическую активистку и журналистку Екатерину Максимову задерживали в московском метро при помощи системы распознавания пять раз, дважды — в один день. Как и в других подобных случаях, полиция не знала, за что задерживает. Один раз девушке говорили, что, «наверно, вы участвовали в протестах», в другой — «на вас ориентировка как на журналиста», а в третий раз увидели в системе даже в качестве «уклониста от призыва». Читайте новую историю, в которой полиция догоняла девушку бегом и увозила под конвоем, от первого лица ниже.

«Впервые меня задержали 8 мая 2022 года примерно в три часа дня. На выходе со станции метро «Прокшино» около турникетов поджидали двое полицейских, которые попросили паспорт, а на вопрос о причинах его проверки ответили, что сработали камеры. Меня отвели в опорный пункт (ОП) полиции на станции. Там усадили в отдельное стеклянное помещение и сообщили обо мне в ОВД, «пообещав», что за мной приедут с конвоем. Впрочем, потом они долго разговаривали по телефону и по итогу заявили, что машина всё-таки не приедет и вообще меня отпустят.

Таким образом, в ОП я провела около 40 минут. Напоследок мне объяснили, что камеры сработали, когда я уже была под землёй, поэтому полицейские ждали именно на выходе. Один даже сказал, что для моего задержания его срочно вызвали с другой станции, где он дежурил. По его словам, я числюсь в списке федерального розыска, за что — они не знают. Порекомендовали аккуратнее писать в соцсетях и предположили, что «наверняка я участвовала в каких-то митингах».

Второй раз меня задержали 9 мая — на следующий день. Вместе с адвокатом от ОВД-Инфо Юлией Трегубовой я ездила к следователю по делу о «зелёной луже» (сброс химических радиоактивных отходов с Московского завода полиметаллов в сторону реки Москвы). Вышла из дома в медицинской маске, благополучно съездила в следственный отдел полиции, и вот на обратном пути, на входе в метро на станции «Нагатинская», сработали камеры. В центре зала к нам подошли, даже подбежали, сотрудники полиции с планшетом в руках и увели меня в ОП станции. Как и вчера, мне сказали, что я числюсь в федеральном розыске, поэтому «мы будем ждать конвой из ОВД», который увезёт меня разбираться.

На планшете я смогла разглядеть (полицейские не стремятся что-то показать сами) свои фотографии из соцсетей, причём не очень новые, примерно трёхлетней давности.

На наши с юристом вопросы они не ответили, сказали только, что «наверно, вы или в каких-то митингах участвовали, или журналист».

В ОВД меня опросили на предмет того, в каких митингах я участвовала, и попросили написать объяснение о том, как я у них оказалась. Адвокат сказала, что писать мы ничего не будем, поскольку не знаем, почему полицейские нас задержали, так что писать объяснение — это даже нелогично. От дактилоскопии я тоже отказалась. Тогда полицейский сказал, что будет звонить по инстанциям, разбираясь в том, кто объявил меня в розыск и за что, потому что в ОВД такой информации нет.

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Однако за три часа он ничего не выяснил (не знаю, выяснял ли вообще что-то), и мы спросили, можем ли идти. Полицейский сказал, что да, потому что больше он не имеет права нас задерживать.

В метро я снова зашла в маске.

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В третий раз меня задержали тоже 9 мая, то есть в тот же день, но уже вечером. Я ехала домой после первого задержания, вышла по пути в магазин, вновь зашла в метро на станции «Юго-Западная» (без маски), и камеры опять сработали. Меня так же отвели в ОП, я сказала, что сегодня три часа уже отсидела. Полицейские начали куда-то звонить; второй раз в ОВД не повезли, отпустили через полчаса.

В четвёртый раз меня задержали 22 августа, в День государственного флага, после работы. В центре зала станции «Воронцовская» я увидела, что за мной бегут сотрудники полиции, с планшетом, на котором опять была моя фотография (из Instagram, я узнала её точно). Сотрудники снова заявили, что я в федеральном розыске, только на этот раз добавили: «На вас ориентировка, наверное, как на журналиста». А я — внештатный автор одного независимого издания; подумала, что всё, приехали. Мы очень долго ждали конвой, который увёз меня в ОВД.

Как и в прошлый раз, в ОВД я провела три часа. Меня пытались склонить пройти дактилоскопию, написать объяснение, хотели сфотографировать. Ко мне приехала адвокат из ОВД-Инфо. В отличие от предыдущих случаев сейчас мне выписали протоколы о задержании и доставлении, а ещё рассказали, что я стою на учёте, на который меня поставили в сентябре 2020 года (и даже показали соответствующий документ). Причина — административные нарушения, какие именно, в документе указано не было. Зато значилось, что я поставлена на учёт как «лицо, совершившее административные правонарушения, посягающее на общественный порядок и безопасность». На тот момент у меня был только один активный процесс — дело «зелёной лужи», в рамках которого меня задержали по ст. 19.3 КоАП в июле 2020 года. Больше ни с чем связать постановку на учёт не могу (в 2019 году была ещё одна административка, но тогда штраф там был уже давно погашен). Также мне выдали предостережение о недопустимости нарушения закона.

В пятый раз меня задержали 30 сентября около часа дня на станции «Прокшино». Полицейские снова бежали ко мне, снова говорили, что я в розыске и меня нужно доставить в ОВД непременно в сопровождении конвоя. В ОВД меня очень сильно пытались «убедить» сдать отпечатки пальцев и сделать фотографии. Я отказалась. Хотели, чтобы я написала объяснение. Я отказалась снова.

В какой-то момент ко мне полицейский подошёл полицейский и сказал: «Екатерина, а как так получилось, что вы числитесь у нас как уклонистка. Может, вы врач?» Я удивилась. Впрочем, разговор на эту тему быстро замялся.

Мне выдали предостережение (а вот протокол не составили, хотя я просила) и отпустили.

С тех пор в метро дергаюсь каждый раз, когда двое полицейских идут мне навстречу. Мне кажется, они подойдут именно ко мне и начнётся. Я обхожу их стороной. Морально мне сложно. Ведь угроза реальная: они могут остановить, могут задержать, и что сделают дальше — никогда не знаешь.

Мы живем в непредсказуемом государстве. В метро ездить меньше не стала, поскольку не могу себе этого позволить, но психологически мне тяжело. Как справиться с переживаниями, я не знаю.

По задержаниям вместе с юристами мы подали жалобы. Они рассматриваются, судебных заседаний пока не было».