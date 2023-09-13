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13 September 2023

Актёры дубляжа выступили против основанного на ИИ синтеза голосов

Представители профессии озвучивания видят в использовании голосов живых актёров нейросетями нарушение их прав и считают, что эта сфера должна регулироваться законом.

Актёры озвучивания и Союз дикторов России выступают против незаконного использования технологий синтеза голоса. 

Алёна Андронова, актриса дубляжа, участвовавшая, например, в озвучке фильмов «Пушки Акимбо» и «Алита: боевой ангел», запустила петицию «Просим защитить наши голоса от воровства и мошенничества»:

«Недавно актёры дубляжа и дикторы на собственном примере убедились, что искусственный интеллект развивается семимильными шагами, а технологии синтеза голоса позволяют использовать голос любого человека для озвучивания любых видеороликов, в том числе и в противоправных целях. Голос человека — нематериальное благо, а также биометрические персональные данные, следовательно, он должен быть защищён законом».

В тексте петиции предлагается закрепить следующие положения:

  • обнародование и дальнейшее использование записи голоса гражданина допускаются только с согласия этого гражданина;
  • любой синтез голоса, создаваемый на основе исполнения, следует считать нарушением права на неприкосновенность исполнения;
  • договоры отчуждения исключительного права (например, права на исполнение) не могут включать в себя право на синтез голоса;
  • маркировка всех результатов работы синтеза и нейросетей является обязательной.

Актриса также предлагает создать «специальный отдел при Роскомнадзоре, который будет заниматься вопросами создания, функционирования и использования нейросетей и синтезов, рассматривать жалобы на разные сайты, боты и ресурсы, использующие технологии синтеза голоса, контролировать организации, применяющие в своей деятельности технологии синтеза голоса, проверять документы от организаций, заниматься штрафами и контролем, блокировкой сайтов».

Петиция, созданная 30 августа 2023 года, на момент публикации этого текста набрала 26 тысяч подписей.

В тот же день, 30 августа, Савёловский суд Москвы зарегистрировал иск Алёны Андроновой к «Тинькофф Банк». Дело в том, что в 2019 году актриса записала свой голос для обучения голосового помощника Олега, её голос должен был быть использован только для внутренних задач банка. Спустя время ак триса обнаружила, что её голосом озвучивается реклама в порно, эротические чаты и донаты в трансляциях.

Теперь она требует от банка объявить, что он синтезировал её голос без её согласия, а также компенсацию в размере почти 6 млн рублей.

технологии нейросети ИИ искусственнный интеллект дубляж

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