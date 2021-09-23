Великобритания опубликовала стратегию развития ИИ на 10 лет

Великобритания утвердила «Национальную стратегия искусственного интеллекта», предназначенную для расширения использования ИИ в национальных компаниях, привлечения международных инвестиций в британские предприятия, а также подготовки местных технических специалистов.

«Сегодня мы закладываем основу для роста на следующие десять лет, используя стратегию, которая поможет нам задействовать потенциал искусственного интеллекта и сыграть ведущую роль в формировании того, как мир управляет им», — заявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Крис Филп.

Стратегия включает в себя запуск новой Национальной программы исследований и инноваций в области ИИ, предлагает развитие искусственного интеллекта за пределами Лондона и Юго-Восточной Англии и предполагает инвестирование в отрасли, которые ещё не в полной мере используют ИИ, например, энергетику и сельское хозяйство. Кроме того, властями предусмотрены и другие инициативы.

Исследователь искусственного интеллекта из Кембриджского университета Бет Синглер сказала, что Великобритания все чаще пытается найти специальные области, в которых она может конкурировать с США и Китаем после выхода из ЕС:

«Но мы также должны быть осторожны, чтобы не поверить в наши собственные рассказы об исключительности Великобритании, потому что ранее мы способствовали развитию ИИ на некоторых из ключевых этапов».

Запуск Национальной стратегии ИИ произошёл после того, как правительство Великобритании разрешило технологическим гигантам в США и Азии приобрести некоторые из самых инновационных британских компаний в области ИИ.