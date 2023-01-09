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9 January 2023

Робот-адвокат берёт свое первое судебное дело

В США первый в мире юрист с искусственным интеллектом (ИИ) в феврале текущего года поможет обвиняемому отстоять свои права в деле со штрафом за нарушение правил дорожного движения.
Фото: mindmatters.ai

На судебных слушаниях в феврале текущего года ответчик впервые в мире получит советы от ИИ с помощью приложения для смартфона. Многие СМИ считают, что этот случай войдёт в историю.

 


Технология разработана компанией DoNotPay, которая была основана в 2015 году учившимся тогда на первом курсе Стэнфордского университета студентом. Робот-адвокат будет работать в смартфоне обвиняемого и слушать комментарии, чтобы через наушники предоставлять своему клиенту инструкции относительно того, что говорить во время дебатов. Где будет проходить суд, обвинение и имя подсудимого не разглашаются.

Разработчики заявили, что потребовалось много времени, чтобы обучить помощника ИИ DoNotPay прецедентному праву, охватывающему широкий спектр тем, и убедиться, что приложение придерживается истины.

Программное обеспечение приложения ИИ было настроено таким образом, что оно не реагирует автоматически на всё, что слышит в суде. Вместо этого он выслушает аргументы и проанализирует их, прежде чем проинструктировать ответчика — как реагировать.

Разработчики объяснили, что конечная цель — заставить свое приложение полностью заменить некоторых адвокатов, чтобы сэкономить деньги ответчиков.

По словам основателя и генерального директора компании Джошуа Браудера, если DoNoPay проиграет дело, компания согласна будет покрыть любые штрафы.

 

 

Браудер изначально создал робота для обжалования штрафов за парковку в Великобритании, когда он впервые запустил эту технологию, но потом решил использовать её и в США. Изначально эта технология была разработана в формате чата, в котором бот задавал вопросы, чтобы узнать подробности вашего дела, например: «Вы или кто-то из ваших знакомых был за рулем?» или «трудно ли было понять парковочные знаки?» Проанализировав ваши ответы, робот решал, имеете ли вы право на апелляцию, и если да, то он генерировал апелляционное письмо, которое можно подать в суд.

 

Первым в мире искусственный интеллект в зале суда применил Китай. В июле 2022 года стало известно, что Поднебесная использует эту технологию для «совершенствования судебной системы», рекомендуя законы, составляя документы и предупреждая о «вероятной человеческой ошибке» в решениях. Теперь судьи должны консультироваться с искусственным интеллектом в каждом деле и если они нарушают его рекомендации, то должны подать письменное объяснение причин.

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