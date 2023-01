Робот-адвокат берёт свое первое судебное дело

На судебных слушаниях в феврале текущего года ответчик впервые в мире получит советы от ИИ с помощью приложения для смартфона. Многие СМИ считают, что этот случай войдёт в историю.

An artificial intelligence is set to advise a defendant via an ear bud on what to say while in court in what is likely to be the first ever case defended by an AI https://t.co/Qjad2r11uK



Технология разработана компанией DoNotPay, которая была основана в 2015 году учившимся тогда на первом курсе Стэнфордского университета студентом. Робот-адвокат будет работать в смартфоне обвиняемого и слушать комментарии, чтобы через наушники предоставлять своему клиенту инструкции относительно того, что говорить во время дебатов. Где будет проходить суд, обвинение и имя подсудимого не разглашаются.



Разработчики заявили, что потребовалось много времени, чтобы обучить помощника ИИ DoNotPay прецедентному праву, охватывающему широкий спектр тем, и убедиться, что приложение придерживается истины.



Программное обеспечение приложения ИИ было настроено таким образом, что оно не реагирует автоматически на всё, что слышит в суде. Вместо этого он выслушает аргументы и проанализирует их, прежде чем проинструктировать ответчика — как реагировать.



Разработчики объяснили, что конечная цель — заставить свое приложение полностью заменить некоторых адвокатов, чтобы сэкономить деньги ответчиков.

По словам основателя и генерального директора компании Джошуа Браудера, если DoNoPay проиграет дело, компания согласна будет покрыть любые штрафы.

We have upcoming cases in municipal (traffic) court next month. But the haters will say “traffic court is too simple for GPT.”



So we are making this serious offer, contingent on us coming to a formal agreement and all rules being followed.



Please contact me if interested!