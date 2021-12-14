Искусственный интеллект проведёт анализ внешней политики для МИД РФ

МИД России планирует в следующем году разработать концептуальный проект системы анализа big data с использованием искусственного интеллекта в отношении внешнеполитической деятельности, сообщил РБК Сергей Кирюшин, спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам цифровой трансформации:

«По результатам концептуального проектирования мы будем определяться в отношении финансирования программы, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения».

На данный момент не уточняется, какие проблемы должна будет решить система. Аналитических задач во внешнеполитической деятельности много, как и подразделений, нуждающихся в подобной системе, добавил Кирюшин.

Предполагается, что студенты и молодые преподаватели МГИМО будут помогать с настройкой и обучением искусственного интеллекта. Кроме того, в университете планируется запустить новую программу магистратуры — «Анализ данных и динамика международных процессов». Также ранее на базе вуза совместно с Институтом системного программирования им. В. П. Иванникова (ИСП) РАН была создана Лаборатория решения задач в области международных отношений с использованием передовых методов и инструментов интеллектуального анализа больших данных, пишет издание.



Весной 2021 года МИД РФ утвердил программу по цифровой трансформации, общий объем финансирования которой составит 2,3 млрд рублей. Главными ее целями к 2023 году являются развитие государственной системы паспортно-визовых документов нового поколения, увеличение доли электронных документов в системе электронного документооборота до 50%, а также увеличение доли паспортов нового поколения с отпечатком пальца до 50% для граждан РФ, проживающих за рубежом.



МИД РФ намерен развивать интерактивные интернет-ресурсы, в частности приложение «Зарубежный помощник» и интерактивный интернет-портал для соотечественников, проживающих за рубежом. Планируется создание цифровой дипломатической библиотеки на базе электронного архива дипведомства, а также разработка информационно-аналитической системы с использованием искусственного интеллекта.