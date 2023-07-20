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Новости
20 July 2023

Google создаёт инструменты ИИ для работы журналистов

Инновация поможет с выбором заголовков, но не проведёт факт-чекинг

Google исследует возможности использования инструментов искусственного интеллекта для применения в работе журналистов. Корпорация уже ведёт переговоры с The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times.

Инструменты призваны помогать авторам текстов подбирать заголовки и стили письма, а также чтобы повысить их производительность. 

«Совершенно точно эти средства не предназначены — и не способны — полностью заменить журналистов, работа которых включает в себя репортажи, факт-чекинг и само создание статей», — заявил представитель Google.

При этом в компании добавили, что находятся на «самых ранних этапах изучения идеи».

Несколько дней назад информационное агентство Assosiated Press объявило о сотрудничестве с OpenAI, компанией, разработавшей ChatGPT, для возможного использования ИИ в создании новостей. Финансовая сторона сделки не разглашается. 

искусственный интеллект Google ИИ

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