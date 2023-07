Google создаёт инструменты ИИ для работы журналистов

Google исследует возможности использования инструментов искусственного интеллекта для применения в работе журналистов. Корпорация уже ведёт переговоры с The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times.

Инструменты призваны помогать авторам текстов подбирать заголовки и стили письма, а также чтобы повысить их производительность.

«Совершенно точно эти средства не предназначены — и не способны — полностью заменить журналистов, работа которых включает в себя репортажи, факт-чекинг и само создание статей», — заявил представитель Google.

При этом в компании добавили, что находятся на «самых ранних этапах изучения идеи».

Несколько дней назад информационное агентство Assosiated Press объявило о сотрудничестве с OpenAI, компанией, разработавшей ChatGPT, для возможного использования ИИ в создании новостей. Финансовая сторона сделки не разглашается.