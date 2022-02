Искусственный интеллект не может претендовать на авторское право

Бюро регистрации авторских прав США (USCO) в очередной раз отклонило попытку защитить авторским правом произведение искусства, созданное системой искусственного интеллекта (ИИ). Стивен Талер (Stephen Thaler) попытался защитить авторские права на произведение искусства под названием «Недавний вход в рай», заявив во втором запросе о пересмотре постановления 2019 года, что требование USCO о «человеческом авторстве» является неконституционным.

New ruling that AI art needs “creative input or intervention from a human author” to be copyrightable.



How much input? Does Promptism meet this standard? Does cropping, adjusting levels (etc) impact this?



Fascinating road ahead!https://t.co/sguKofGLQ8