Искусственный интеллект не может претендовать на авторское право

Бюро регистрации авторских прав США (USCO) в очередной раз отклонило попытку защитить авторским правом произведение искусства, созданное системой искусственного интеллекта (ИИ). Стивен Талер (Stephen Thaler) попытался защитить авторские права на произведение искусства под названием «Недавний вход в рай», заявив во втором запросе о пересмотре постановления 2019 года, что требование USCO о «человеческом авторстве» является неконституционным.

New ruling that AI art needs “creative input or intervention from a human author” to be copyrightable.



How much input? Does Promptism meet this standard? Does cropping, adjusting levels (etc) impact this?



Fascinating road ahead!https://t.co/sguKofGLQ8 — Josh Farkas (@JoshuaFarkas) February 21, 2022

В 2019 году Талер разработал алгоритм Creativity Machine, с помощью которого была создана картина «Недавний вход в рай». Талер подал заявку на регистрацию произведения, выполненного как «работа по найму, выполненная для владельца Creativity Machine».



Однако в бюро заявили, что действующий закон об авторском праве обеспечивает защиту только «плодов интеллектуального труда», которые «основаны на творческих силах [человеческого] разума». Таким образом, работа, защищенная авторским правом, «должна быть создана человеком», и ведомство заявляет, что не будет регистрировать работы, «созданные с помощью машины или простого механического процесса», в которых отсутствует вмешательство или творческий вклад со стороны автора-человека.



Агентство заявило, что Талер не смог предоставить доказательства того, что «Недавний вход в рай» является результатом человеческого авторства. Он также не смог убедить USCO «отойти от века судебной практики в области авторского права» — другими словами, изменить правила.



Талер предпринимал подобные попытки в нескольких странах. В Великобритании заявка на патент была отклонена и апелляционный суд подтвердил это решение. Европейское патентное ведомство отклонило заявки, поскольку изобретатель не был человеком. Такую же позицию заняли соответствующие органы Австралии и Германии. Однако в прошлом году судья в Австралии постановил, что изобретения, созданные с помощью ИИ, могут подпадать под патентную защиту. Южная Африка выдала Талеру патент на одно из изобретений в прошлом году, отметив, что «изобретение было создано искусственным интеллектом самостоятельно».