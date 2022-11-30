GeekBrains: Россияне опасаются за свои рабочие места из-за развития ИИ

60% россиян знают, а 27% хотя бы слышали о том, что такое искусственный интеллект (ИИ), выяснила образовательная платформа GeekBrains. Полностью доверяют технологии 14% респондентов. 65% считают, что люди должны контролировать ИИ, а 8% боятся его развития.

Более половины россиян (58%) видят в развитии технологии сокращение рабочих мест. В том, что их профессии могут полностью исчезнуть, уверены 11% респондентов, а в том, что ИИ сможет частично перенять их функционал, — 46% из них. В основном это касается переводчиков (55%), работников сферы обслуживания (51%), банковских служащих (46%), бухгалтеров (41%), рабочих на производствах (40%), водителей (37%), курьеров (31%), финансовых консультантов (28%) и аудиторов (21%).

При этом 88% респондентов согласились, что за ИИ стоит будущее и он способствует развитию многих отраслей. В частности, это касается: информационных технологий (47%), сферы обслуживания (42%), банковского и финансового сектора (40%), образования (37%), науки (32%), здравоохранения (32%), государственного управления (20%) и принятия судебных решений (14%).

85% опрошенных хотели бы разобраться в технологии более подробно, 55% хотели бы работать в направлении, связанном с ИИ. Наиболее перспективными направлениями они назвали: робототехнику (64%), «умные» города (53%), машинное обучение (40%), игры (32%), компьютерное зрение (32%), интернет вещей (29%), чат-боты (29%), интеллектуальные системы поддержки принятия решений (28%), обработку естественного языка (25%), рекомендательные системы (24%) и машинное творчество (15%).

Россияне также считают, что государство должно принимать активное участие в развитии искусственного интеллекта. В настоящий момент, по данным исследования, в этом лучше всего преуспевают США (31%), Япония (27%) и Китай (19%). Россия занимает четвертую позицию (9%).

GeekBrains — российская компания в сфере онлайн-образования, основанная в 2010 году. Образовательная платформа GeekBrains предлагает курсы по информационным технологиям, программированию, аналитике, тестированию, маркетингу, управлению и дизайну. С 2016 года входит в состав VK. В 2021 году вошла в пятёрку ведущих российских компаний онлайн-образования.