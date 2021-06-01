В подмосковной школе ИИ проконтролирует поведение детей

Нейронная сеть станет определять психоэмоциональное поведение ребёнка путём сравнения заложенной в неё информации об эмоциях и анализа всех факторов, от оценок ученика до его поведения, рссказал исполнительный директор группы компаний «Союзинфотех» Александр Кочуров.

Помимо этого система будет взаимодействовать информировать об угрозах здоровью детей: например, если датчики показывают высокую температуру, значит там слишком жарко и это может привести к плохому самочувствию учеников.

Большинство подобных систем страдают от одинакового набора проблем, главной из которых является зашкаливающее количество ложных срабатываний, так называемых false positive, говорит Николай Легкодимов, руководитель технологической практики KPMG в России и СНГ.

«Одни дети бегают по коридорам для развлечения, а другие торопятся на урок, но система не отличит ситуацию, которая может стать опасной, от рядовой, которая не приведет к негативным последствиям. При этом панель мониторинга, стоящая у завхоза в кабинете, будет наполнена такими сигналами, которые ему нужно будет каким-то образом фильтровать», — отмечает он.