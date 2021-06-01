В подмосковной школе ИИ проконтролирует поведение детей

Одна из школ Московской области в этом году будет оснащена системой предиктивной безопасности, сообщают «Ведомости». Комплекс разработан компанией «Для самых родных. Обнинск» совместно с партнерами «АИС Город» и «Интегра-С», входящими в Группу компаний «Союзинфотех». Как заявляется, основная задача системы — следить за безопасностью, контролировать состояние инфраструктуры школы и процесс питания детей.
В комплекс входят умные камеры, способные распознать нетипичное поведение ребенка или опасную ситуацию, такую как бег по коридору или катание по перилам, рассказывает заместитель директора по IT «АИС Город» Валерий Кандаулов:
«Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы».
Нейронная сеть станет определять психоэмоциональное поведение ребёнка путём сравнения заложенной в неё информации об эмоциях и анализа всех факторов, от оценок ученика до его поведения, рссказал исполнительный директор группы компаний «Союзинфотех» Александр Кочуров.
«Для наглядной характеристики настроения используются смайлики трех видов: веселый, спокойный и грустный. Если у ребенка, по данным системы, три дня подряд плохое настроение, школьному психологу и учителю придет уведомление, которое подскажет специалистам, что нужно обратить внимание на ученика и поговорить с ним. Результат общения будет зафиксирован в системе», — сказал он.
Помимо этого система будет взаимодействовать информировать об угрозах здоровью детей: например, если датчики показывают высокую температуру, значит там слишком жарко и это может привести к плохому самочувствию учеников.
Большинство подобных систем страдают от одинакового набора проблем, главной из которых является зашкаливающее количество ложных срабатываний, так называемых false positive, говорит Николай Легкодимов, руководитель технологической практики KPMG в России и СНГ.
«Одни дети бегают по коридорам для развлечения, а другие торопятся на урок, но система не отличит ситуацию, которая может стать опасной, от рядовой, которая не приведет к негативным последствиям. При этом панель мониторинга, стоящая у завхоза в кабинете, будет наполнена такими сигналами, которые ему нужно будет каким-то образом фильтровать», — отмечает он.
Где именно будет тестироваться система, пока неизвестно. Возможно, это будет одна из гимназий на северо-западе Подмосковья. Проект финансируется в рамках нескольких ведомственных программ, в частности «Цифровой образовательной среды» Минпросвещения. Стоимость внедрения системы в одном учреждении может составить от 500 тыс. до 7 млн руб.
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